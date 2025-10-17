Trafic oprit pe DN1A, la Bărcănești. Accident mortal

Traficul rutier e DN1A în satul Bărcănești, spre mănăstirea Ghighiu, este oprit în totalitate din cauza unui accident rutier.

- Publicitate -

Un pieton a fost lovit de o mașină. Victima s-ar afla în stare gravă.

Paramedicii încearcă stabilizarea acesteia. Polițiștii au restricționat traficul în totalitate și au demarat cercetări.

- Publicitate -

Vom reveni cu detalii

UPDATE: Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați, la data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 20:40, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 1 A, în afara localității Bărcănești.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele verificări, a reieșit faptul că, un tânăr de 21 de ani, care conducea un autoturism pe Drumul Național 1 A, din direcția localității Corlătești către localitatea Bărcănești, ar fi surprins și accidentat un bărbat care se angajase în traversarea neregulamentară a părții carosabile.

- Publicitate -

La fața locului s-a deplasat și un echipaj al ambulanței, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, a fost declarat decesul pietonului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.