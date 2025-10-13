Cofetăria Ana State, ținta unei campanii de phishing

Cofetăria Ana State a fost în acest weekend ținta unui atac tip phishing în urma unei campanii de giveaway derulată de aceasta.

Concret, Cofetăria Ana State a derulat, pentru clienții ei, o campanie care avea ca premiu 50 de „doze de tort”, noul produs al cofetăriei. Momentul extragerii câștigătorilor a fost anunțat ca fiind în data 11 octombrie 2025, pe rețelele de socializare. În fapt, conform Regulamentului campaniei, extragerea a avut loc în data de vineri, 10 octombrie 2025.

Sâmbătă, mai mulți clienți ai cofetăriei, înscriși la concurs, au primit mesaje conform cărora erau desemnați câștigători. Aceștia s-au sesizat imediat și au contactat cofetăria pentru a le semnala reprezentanților acesteia campania de pshishing care se derulează folosindu-se brandul lor.

Pentru că deja fuseseră anunțați câștigătorii cu o zi înainte, nu au existat raportări cu privire la persoane care să răspundă acestui atac tip phishing, așa că acesta nu a avut succes. „Este clar că data pe care atacatorii au luat-o în calcul a fost cea anunțată pe rețelele de socializare și nu cea din Regulamentul oficial al concursului. Altfel…”, au declarat surse din cadrul companiei.

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții Cofetăriei Ana State au confirmat situația

„În data de sâmbătă, 11 octombrie 2025, în jurul orei 09:30, am sesizat pe contul de Meta Business Suite o serie de notificări ce păreau a fi transmise din contul de business către clienții care au participat la consursul giveaway cu produsul nou lansat “Doza de tort”, ce s-a desfășurat în intervalul 26.09 – 10.10.2025 pe platformele Tik Tok, Instagram si Facebook.

În scurt timp am fost informați de către clienții noștri, atât telefonic cat si prin mesaje, despre existența unui cont fals care imita identitatea brandului nostru și care distribuia linkuri frauduloase de tip phishing către public”, au declarant reprezentanții Ana State.

„Menționăm clar că acest cont nu aparține companiei noastre și nu are nicio legătură cu activitatea noastră oficială”, au mai adăugat aceștia.

Ce măsuri a luat Cofetăria pentru protejarea clienților

Imediat după descoperirea situației, reprezentanții Ana State au activat procedurile interne de răspuns la incidente,

„Procedurile interne au inclus:

Informarea comunității și a clienților cu privire la modul de recunoaștere și raportare a contului fals prin postari dedicate si story pe toate platformele;

cu privire la modul de recunoaștere și raportare a contului fals prin postari dedicate si story pe toate platformele; Solicitări urgente de blocare și ștergere către platforma pe care a fost creat contul și către registratorul de domeniu implicat;

către platforma pe care a fost creat contul și către registratorul de domeniu implicat; Filtrarea și blocarea linkurilor suspecte în toate canalele noastre de comunicare;

în toate canalele noastre de comunicare; Verificarea tehnică a sistemelor interne, confirmând că infrastructura noastră nu a fost compromisă și datele clienților sunt în siguranță.

Recomandări pentru public:

Dacă ați primit mesaje sau ați observat postări suspecte care păreau a proveni de la noi:

