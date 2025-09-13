Doi polițiști și un jandarm au salvat o tânără din Ploiești care a vrut să se sinucidă

Incident cu final fericit, astăzi, la Ploiești. Doi polițiști și un jandarm au salvat viața unei tinere care a vrut să se sinucidă.

- Publicitate -

Apel la 112

Potrivit unui comunicat comun al IPJ Prahova și Gruparea de Jandarmi Mobilă “Matei Basarab”, sâmbătă, 13 septembrie, în jurul orei 15:10, printr-un apel la 112 a fost semnalat faptul că o adolescentă de 16 ani se afla în pericol de a-și pune capăt vieții, în parcarea supraetajată de la Winmarkt Omnia.

La fața locului au ajuns de urgență agenții de poliție Rusoiu Cosmin și Păun Alberto, din cadrul Secției nr. 1 Poliție Ploiești, sprijiniți de plutonier adjutant-șef Rădoi Adrian, din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab“ Ploiești.

Tânăra a fost salvată în ultima clipă

”Tânăra se afla pe marginea pervazului, pregătită să facă un pas care i-ar fi curmat viața. În acele momente de tensiune, colegii noștri au găsit puterea și curajul de a acționa. Cu vorbe calde, cu răbdare și cu suflet, au reușit să o facă să ezite.

Eveniment Bicicliști şi utilizatori de trotinete electrice, amendați Polițiștii prahoveni au aplicat peste 250 de sancțiuni contravenționale, dintre care peste 100 conducătorilor de biciclete și trotinete electrice, în cadrul unei acțiuni care...

- Publicitate -

În acele clipe de luptă contra cronometru, jandarmul din cadrul Grupării Mobile Ploiești a reușit să se apropie discret de tânără, care părea că nu vrea să renunțe la gestul extrem, până când a reușit să o tragă de pe marginea balustradei și să o readucă în zona de siguranță” se arată în comunicatul celor două instituții.

Cea mai grea intervenție din carieră

„A fost cea mai grea intervenție din viața mea și recunosc că mi-au dat lacrimile la final. Am o fată de vârsta ei și am stat tot timpul cu teama că se va arunca. Cred că aș fi avut toată viața pe conștiință imaginea acestei tragedii. Dar, slavă Domnului, că s-a terminat cu bine“, a declarat plutonier adjutant-șef Adrian Rădoi.

Un gest de câteva secunde, dar care a însemnat enorm: o viață salvată. Echipajul medical sosit ulterior i-a oferit îngrijiri, iar tânăra a fost transportată la spital, unde se află sub supraveghere.

”Astăzi, trei colegi nu doar și-au făcut datoria. Astăzi, trei oameni au arătat că, dincolo de uniformă, există inimă, empatie și curaj. Astăzi, o fată are încă o șansă la viață.

- Publicitate -

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab“ Ploiești le mulțumesc colegilor noștri pentru că au demonstrat, încă o dată, că misiunea lor nu înseamnă doar lege și ordine, ci și protejarea celor mai fragile destine” au transmis reprezentanții celor două instituții.