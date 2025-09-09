Nor de fum vizibil în Ploiești

Mai mulți cititori ne-au trimis imagini cu un nor de fum vizbil în Ploiești.
Potrivit ISU Prahova, până acum a fost raportat un incendiu în zona Valea Călugărească.
Știre în curs de actualizare.
