Accident mortal în această dimineață pe DN1B, lângă Mizil

Un accident mortal s-a produs în această dimineață pe DN1B, în localitatea Amaru din județul Buzău, la aproximativ 14 km de Mizil.

La locul evenimentului au fost mobilizați salvatori din cadrul Detașamentului Mizil: un echipaj de pompieri, unul de descarcerare și un echipaj SMURD.

„Echipajele de pompieri sosite la fața locului au constatat că a fost vorba despre o coliziune dintre un cap tractor cu semiremorcă (transporta furaje) și un autoturism, în care se aflau doar șoferii.

Conducătorul autoturismului se afla în stare de inconștiență, iar pompierii au acționat, de îndată, pentru extragerea acestuia. A fost vorba despre un bărbat in vârstă de 78 ani, care, din păcate, a fost declarat decedat”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească toate cauzele și împrejurările care au dus la producerea evenimentului.