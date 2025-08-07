- Publicitate -
foto caracter ilustrativ

Două incendii de vegetaţie, noaptea trecută, în Prahova

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Două incendii de vegetaţie uscată au solicitat noaptea trecută intervenția pompierilor prahoveni, unul în Ciorani și unul în Valea Călugărească. În total, suprafețele afectate au însumat 10.000 de metri pătrați. Din fericire, pompierii au reușit să stingă focul înainte ca acesta să se extindă la zonele locuite.

- Publicitate -

„Două incendii de vegetație uscată produse pe parcursul acestei nopți, pe raza localităților Valea Călugărească, satul Valea Largă și, respectiv, pe raza comunei Ciorani, satul Cioranii de Jos.

În ambele cazuri, au fost mobilizate câte o autospecială de stingere, în sprijinul colegilor noștri venind și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ciorani (pentru intervenția de la Ciorani).

La astfel de incendii, principalul obiectiv este acela de a împiedica propagarea flăcărilor spre zonele locuite, lucru pe care pompierii l-au si reușit, nefiind afectate gospodării sau alte obiective. Suprafețele afectate au fost de 7500 mp la Valea Călugărească si 2500 mp la Ciorani.

Exclusiv

Cum arată Policlinica Cina, din Ploiești, în 2025 – FOTO

Policlinica de la Cina, una dintre cele mai frecventate unități medicale din Ploiești, oferă pacienților o experiență care nu are nimic în comun cu...
- Publicitate -

Pompierii fac apel la cetățeni, și de această dată, sa respecte normele care interzic arderea vegetației uscate. Astfel de evenimente pot deveni tragice, afectând vieți omenești, animale, bunuri materiale si mediul înconjurător”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cum arată Policlinica Cina, din Ploiești, în 2025 – FOTO

0
Policlinica de la Cina, una dintre cele mai frecventate...
Exclusiv

Cum suferă industria HoReCa din cauza poverilor fiscale

2
HoReCa este una dintre industriile cele mai afectate de...
Exclusiv

Impactul noilor măsuri fiscale asupra micilor antreprenori

0
Noile măsuri fiscale instituite de Guvernul Bolojan de la...
Exclusiv

Comuna în care toți copiii înscriși la școală încap într-o clasă

0
La doar o oră distanță de agitația capitalei, în...
Exclusiv

Primăria Lipănești: Familia ta are datorii? Nu îți poți vinde mașina!

4
Conducerea Primăriei Lipănești a adoptat o măsură drastică pentru...
- Publicitate -

Știri noi

Administrație

Cât ar putea ajunge impozitul pentru un apartament în 2026

0
Impozitele și taxele locale ar putea exploda de anul...
Administrație

Cât te costă să recuperezi mașina ridicată la Ploiești

1
La Ploiești s-au intensificat acțiunile de sancționare a conducătorilor...
Administrație

De ce nu se taie copacii înalți din Ploiești. Explicația SGU

1
În contextul intensificărilor episoadelor de vreme severă, tot mai...
Exclusiv

Cum arată Policlinica Cina, din Ploiești, în 2025 – FOTO

0
Policlinica de la Cina, una dintre cele mai frecventate...
Național

Zi de doliu național în memoria lui Ion Iliescu

0
Este zi de doliu național, în România. Ion Iliescu,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

26
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Șofer inconștient la Ploiești. Cum a ”tăiat” trecerea de pietoni

3
Un șofer ”grăbit” a efectuat o manevră periculoasă pe...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

4
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

5
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Câmpina: Un minor aflat pe trotinetă a fost lovit de mașină

Corina Matei -
Un accident a avut loc în această seară în...

Accident în lanț pe bulevardul Republicii din Ploiești

Corina Matei -
Un accident în lanț a avut loc în această...

Contrabandă cu țigări în Prahova. Un cetățean turc a fost reținut

Luiza Toboc -
Un cetățean turc în vârstă de 45 de ani...

Tânără dată dispărută în Prahova. Apelul Poliției

Roxana Tănase -
O tânără în vârstă de 24 de ani a...
- Publicitate -

Prinsă la volan fără permis, pe un drum din Boldești Scăeni

Luiza Toboc -
O femeie în vârstă de 27 de ani, din...

Bărbat din Ploiești, alcoolemie record la volan

Luiza Toboc -
Polițiștii Polițiștii Secției de Poliție nr. 3 Ploiești au...

Accident pe strada Plăieșilor. O mașină s-a răsturnat

Corina Matei -
Un accident rutier a avut loc miercuri, 6 august,...

Strada Bahluiului: saci cu gunoi aruncați la colț de stradă

Luiza Toboc -
Un ploieștean reclamă faptul că deșeurile vegetale nu au...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean