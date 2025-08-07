Două incendii de vegetaţie, noaptea trecută, în Prahova

Două incendii de vegetaţie uscată au solicitat noaptea trecută intervenția pompierilor prahoveni, unul în Ciorani și unul în Valea Călugărească. În total, suprafețele afectate au însumat 10.000 de metri pătrați. Din fericire, pompierii au reușit să stingă focul înainte ca acesta să se extindă la zonele locuite.

„Două incendii de vegetație uscată produse pe parcursul acestei nopți, pe raza localităților Valea Călugărească, satul Valea Largă și, respectiv, pe raza comunei Ciorani, satul Cioranii de Jos.

În ambele cazuri, au fost mobilizate câte o autospecială de stingere, în sprijinul colegilor noștri venind și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ciorani (pentru intervenția de la Ciorani).

La astfel de incendii, principalul obiectiv este acela de a împiedica propagarea flăcărilor spre zonele locuite, lucru pe care pompierii l-au si reușit, nefiind afectate gospodării sau alte obiective. Suprafețele afectate au fost de 7500 mp la Valea Călugărească si 2500 mp la Ciorani.

Pompierii fac apel la cetățeni, și de această dată, sa respecte normele care interzic arderea vegetației uscate. Astfel de evenimente pot deveni tragice, afectând vieți omenești, animale, bunuri materiale si mediul înconjurător”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.