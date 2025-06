Percheziții în Prahova la persoane acuzate de evaziune fiscală

Polițiștii prahoveni au efectuat, joi, 14 percheziții domiciliare în Prahova și în mai multe județe din țară. Patru persoane sunt acuzate că au vândut animale, prejudiciul, reprezentând impozit pe venit nedeclarat, fiind de peste 320.000 de lei.

Polițiștii prahoveni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară, în județul Prahova, în municipiul București, în județele Arad, Bihor, Brașov, Sibiu, Ialomița, Suceava și Vrancea.

Acțiunea are loc într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

„Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că, în perioada ianuarie 2020 – prezent, 4 persoane fizice din județul Prahova, ar fi obținut venituri din vânzarea animalelor vii către diverse persoane juridice, în valoare de 3.256.891 de lei, cauzând un prejudiciu bugetului general consolidat de 325.689 de lei, reprezentând impozit pe venit nedeclarat.

În vederea ascunderii sursei impozabile, persoanele implicate în activitatea ilicită de vânzare a animalelor vii, ar fi folosit foi/file de comercializare a produselor din sectorul agricol aparținând altor persoane autorizate (completate cu date nereale).

Animalele ar fi fost comercializate în principal către abatoare autorizate, folosind înscrisuri falsificate, care atestau în mod nereal calitatea de crescători de animale”, a anunțat IPJ Prahova.

La sediului unității de poliție vor fi conduse 4 persoane, în vederea audierii. Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Arad, Bihor, Brașov, Ialomița, Suceava, Vrancea, precum și al polițiștilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.

UPDATE

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 5 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – I.P.J. Prahova, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, pun în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Ploiești și într-o comună din județ, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că, în perioada 2020-2021, au fost identificate diferențe între declarațiile fiscale ale unei societăți și 4 parteneri comerciali ai acesteia. Totodată, în perioada ianuarie 2021-ianuarie 2022, administratorii societăților comerciale implicate ar fi efectuat, prin intermediul conturilor personale sau ale entităților juridice, operațiuni specifice de spălare a banilor, a unor sume importante, provenite din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat urmeaza a fi stabilit după analizarea înscrisurilor financiar-contabile ce vor fi ridicate cu ocazia perchezitiilor.