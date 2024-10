9 octombrie – Ziua Națională de Comemorare a victimelor Holocaustului

9 octombrie este data care marchează Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului (Themesko Dives vash o Poraimosko Astaripen pe Godyate în romani). În 1941, a început deportarea a peste 26.000 de evrei din Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți, Gura Humorului și din alte localități din vecinătate către Transnistria, după ce, la 14 septembrie 1941, începuse deportarea evreilor din Basarabia și Bucovina.

Fără a putea stabili cu exactitate care este numărul evreilor români și al evreilor din teritoriile aflate sub administrație românească care au fost uciși în timpul Holocaustului, Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului din România apreciază că, în timpul Holocaustului, în România și în teritoriile aflate sub controlul său au fost uciși sau au murit între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni, la care se adaugă și aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în Transilvania de Nord, aflată pe atunci sub conducere maghiară, precum și 5.000 de evrei români care se aflau atunci în alte țări din Europa.

Pe 9 octombrie, an de an, au loc diverse ceremonii în toată țara, pentru a comemora evreii și rromii care au murit în Holocaust. Prima Zi Națională de Comemorare a Holocaustului a fost ținută în 2004.

9 octombrie – evenimente și personalități

1862 – prin Înaltul Decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în cadrul Ministerului de Război, a luat fiinţă, “I-a Direcţie Personal şi Operaţii Militare“, organizată pe două “diviziuni”, din care ulterior au evoluat structurile de personal/resurse umane din Armata României.

1874 -A fost înfiinţată Uniunea Generală a Poştelor, devenită, în 1878, Uniunea Poştală Universală (din 1947 – instituţie specializată a ONU, cu sediul la Berna). România este membru fondator.

1876 – Alexandre Graham Bell testează prima linie telefonică.

1888 – Monumentul Washington, la acea vreme cea mai înaltă structură din lume, a fost deschis oficial publicului la Washington DC, SUA.

1890 – A fost realizat primul zbor cu un aparat mai greu decât aerul, reușit de francezul Clement Ader. Acesta s-a ridicat deasupra pamântului și a aterizat după un zbor de peste 50 de metri. Zborul său a fost anterior aceluia efectuat de frații Wright din America, în 1903.

1916 – Trupele germano-bulgare ocupă orașul-port românesc Constanţa, devastat de bombardamente și pustiu. Autoritățile și populația locală au fost în prealabil evacuate. Ceea ce se cunoaște mai puțin este că ocuparea vechii cetăți a Tomisului a reprezentat un episod tragic, soldații bulgari, în ciuda regulilor războiului și a acordurilor internațonale in vigoare atunci, privind teritoriile ocupate, populatia civila si prizonierii de razboi, s-au dedat la acte de o cruzime.

1918 – A apărut, la Cernăuţi, primul număr al publicaţiei “Glasul Bucovinei”, întemeiat de Sextil Puşcariu, Vasile Bodnărescu, Alexandru Popovici şi Radu Sbiera, care înlocuia publicația oficială de limbă germană Czernowitzer Zeitung. Editor și redactor responsabil a fost Dionisie Bejan.

1931 – A decedat mitropolitul ortodox Alexandru Athanasie Mironescu, membru de onoare al Academiei Române.

1940 – S-a născut John Winston Lennon, solistul şi liderul trupei Beatles, muzician şi compozitor englez, autor al unor piese ca “Imagine”, “Strawberry fields forever”.

1944 – Al Doilea Război Mondial – Germania – Oraşul Hanovra a fost atacat de avioanele diviziei 156 britanice si este distrus în proportie de 80-90%.

1954 – S-a născut actorul Adrian Pintea, cunoscut pentru rolurile din spectacolele de teatru „Pescăruşul”, „Hamlet”, „Mania”, ”Corida”, „Lumini şi umbre” sau din filmul „Iancu Jianu”.

1958 – A murit Papa Pius al XII-lea.

1967 – Liderul marxist de origine argentiniană, “Che Guevara” (Ernesto Rafael Guevara de la Serna, n. 14 iun 1928), a fost executat la o zi dupa capturarea sa de către armată, pentru că a încercat să declanşeze o revoluţie comunista în Bolivia.

1967 – S-a născut, la Calafat, fotbalistul român Gică (Gheorghe) Popescu.

1974- Omul de afaceri german Oscar Schindler, care a salvat peste 1.200 de evrei de la Holocaust, s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani. Conform dorinței sale, a fost îngropat în Israel.

1975 – Omul de știință sovietic și dizidentul anticomunist Andrei Saharov, a fost distins cu Premiul Nobel pentru Pace.

1981 – Pedeapsa capitală a fost abolită în Franţa.

2000 – Văduva lui John Lennon, Yoko Ono, a inaugurat la Tokyo primul muzeu consacrat în exclusivitate legendarului component al formației Beatles.