18 august- se năștea Neagu Djuvara, unul dintre cei mai erudiți români: „A fost un om mult prea legat de ţară, un patriot”

Pe 18 august, în 1916, s-a născut prof. Neagu Djuvara, istoric, diplomat şi filolog român. Neagu Bunea Djuvara, cunoscut ca Neagu Djuvara a fost un diplomat, filosof, istoric, jurnalist şi romancier român.

- Publicitate -

Parte a generaţiei Regelui Mihai, Neagu Djuvara a rămas, pentru cei care l-au cunoscut, un nobil elevat, conştient şi cerebral chiar şi dincolo de centenarul vieţii. „O prezenţă fermecătoare, un gentleman. Era un om din generaţia tatălui meu. A şi refuzat să obţină cetăţenia franceză. A fost un om mult prea legat de ţară, un patriot aşa cum cei din generaţia lor încă mai erau”, spunea istoricul Theodor Paleologu.

Dacă ar fi să-l caracterizăm pe Neagu Djuvara într-un cuvânt? Clasă! Avea clasă! Din toate punctele de vedere!”, completa acesta.

Neagu Djuvara s-a stins la vârsta de 101 ani.

- Publicitate -

18 august -evenimente și personalități

1830 – S-a născut Franz Joseph I, împărat al Austriei şi rege al Ungariei.

Franz Joseph al Austriei (în română Francisc Iosif I, în germană Franz Josef I, în maghiară Ferenc József I, în cehă František Josef I, în croată Franjo Josip I, în italiană Francesco Giuseppe I), (n. 18 august 1830, Viena – d. 21 noiembrie 1916, Viena) împărat al Austriei din Casa de Habsburg, rege al Ungariei și Boemiei, rege al Croației, mare duce al Bucovinei, mare principe de Transilvania, marchiz de Moravia, mare voievod al Voievodatului Serbia etc. din 1848 până în 1916. Domnia sa de 68 de ani a fost a treia ca lungime dintre domniile din Europa, după cea a regelui Ludovic al XIV-lea al Franței și a principelui Johann al II-lea al Liechtensteinului.

1835 – Friedrich Strohmeyer, chimist german, a descoperit cadmiul.

- Publicitate -

1844 – Se constituie in Muntenia „Roata de Pompieri” printr-un ofis semnat de principele Gheorghe Bibescu, la propunerea Departamentului Treburilor din Lăuntru. Serviciul nou-înfiintat avea o structură militară și era împărțit în șase grupe, cu un efectiv de 7 ofițeri, 23 subofițeri și 256 soldați. Ca dotare tehnică, noua unitate militară din Garnizoana Bucureștilor dispunea de 14 pompe de incendiu, un car de instrumente, 30 sacale, 48 cai, 40 căngi și 50 lopeți de lemn.

1850 – A murit Honoré de Balzac, scriitor francez, unul dintre cei mai prolifici prozatori; sub titlul generic “Comedia umana”, în aproape o suta de romane si nuvele, a descris cu o inegalabila forta creatoare tabloul societatii franceze din timpul Restauratiei.

1858 – A murit la Iasi, Barbu Lăutarul (Vasile Barbu), cântăreţ, cobzar şi violonist.Din marturii ale vremii se știe ca Franz Liszt, aflat la Iasi, în 1847, a ramas impresionat de măiestria artistică a lăutarului român

- Publicitate -

1868 – Astronomul francez Pierre Jules César Janssen descoperă heliul analizând cromosfera Soarelui în timpul unei eclipse solare totale în Guntur, India.

1877 – A apărut publicatia romanească „Albina Carpaților”.

1916 – S-a născut prof. Neagu Djuvara, istoric, diplomat şi filolog român. Neagu Bunea Djuvara, cunoscut ca Neagu Djuvara a fost un diplomat, filosof, istoric, jurnalist şi romancier român.

- Publicitate -

1916 – Bulgaria a atacat Dobrogea Românească. Declarația de război a fost făcută abia a doua zi.

În vara lui 1916 România intră în război de partea Antantei împotriva Germaniei, Austro-Ungariei, Bulgariei și Turciei (Puterile Centrale).

1920 – A fost ratificat al 19-lea amendament al Constituţiei SUA, care garantează dreptul la vot al femeilor.

- Publicitate -

1933 – S-a născut Roman Polanski, regizor francez de origine poloneză. În 2003, filmul “Pianistul” a câstigat Oscarul pentru cel mai bun film si sapte premii Cesar; “Cuțitul în apă”, “Balul vampirilor”, “Tess”).

1934 – Al Capone a fost transferat la închisoarea federală din Alcatraz, pentru a preveni contactul cu lumea exterioară.

1939 – În Germania, moașele și medicii obstetricieni sunt încurajați să raporteze nou-născuții cu handicap. Începe Programul de eutanasiere nazist.

- Publicitate -

1940 – Cea mai grea zi (The hardest day)din Bătălia Angliei. Ambele părți au cele mai mari pierderi.

1941 – Ca urmare a protestelor din Germania, Adolf Hitler ordonă încetarea uciderii sistematice a bolnavilor mintal și a handicapaților.

1944 – A murit Alexandru Șerbănescu, as al aviației de vânătoare române.

1949 – A fost înfiinţată agenţia de presă dpa (Deutsche Presse-Agentur Gmbh), una dintre principalele agenţii internaţionale de presă.

1941 – Ca urmare a protestelor din Germania, Adolf Hitler ordonă încetarea uciderii sistematice a bolnavilor mintal şi a handicapaţilor.

1969 – S-a încheiat festivalul de la Woodstock, un festival de muzică de patru zile la care au participat artiști de referință în muzica rock a anilor 1960. Se estimeaza ca aproximativ 400.000 tineri au fost prezenti la ceea ce a devenit cel mai mare concert rock al deceniului.

1988 – Într-un discurs de campanie, candidatul american la președinție, George H. W. Bush, face celebra promisiune, “Read my lips: no new taxes“.

1991 – Inceputul Puciului de la Moscova. Liderii GKCP il aresteaza pe Gorbaciov. Pe 18 august 1991, vechea gardă comunistă, reprezentată de Dimitri T. Iazov, ministrul Apărării și comandant al Forțelor Armate Sovietice, Boris K. Pugo, ministrul de Interne, Vladimir A. Kriuskov, șeful KGB-ului și premierul Valentin S. Pavlov, împreună cu trei divizii armate, au ocupat Moscova.

1998 – A murit Iosif Sava, muzicolog, realizator de emisiuni radio şi de televiziune (nascut Iosif Segal) , creatorul “Seratelor muzicale” la TVR. Intre scrierile sale remarcam : “Seismograf muzical”, “Majestatea sa muzica”, “Muzica si zgomotul lumii”).

2008 – Tenismanul spaniol Rafael Nadal a devenit Numărul 1 ATP , după ce a câştigat turneul de tenis de la Jocurile Olimpice Beijing 2008.