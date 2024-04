Eroul zilei. Un paramedic de la ISU Prahova a salvat de la moarte un fotbalist care s-a prăbușit pe teren

Aflat în timpul liber, un paramedic de la ISU Prahova a salvat de la moarte un fotbalist care s-a prăbușit pe teren. Incidentul s-a petrecut sâmbăta trecută, la meciul dintre echipele de fotbal ale comunelor Vâlcănești și Provița de Sus la care participa ca jucător și paramedicul. Reprezentanții ISU Prahova au povestit ce s-a întâmplat.

- Publicitate -

O lecție despre fair-play și dăruire

Sâmbăta trecută, în timp ce participa ca jucător la meciul de fotbal dintre reprezentativele localităților Vâlcănești și Provița de Sus, plt. maj. Constantin Popa a observat cum, deodată, fără să fie lovit, portarul echipei adverse cade secerat la pământ și rămâne nemișcat, creând panică în rândul coechipierilor săi.

Constantin, văzând cele întâmplate, nu a mai ezitat nicio secundă și a alergat către tânărul căzut, strigând în același timp către observatorul meciului să sune la 112. Cu calm și profesionalism, colegul nostru a evaluat situația, l-a așezat în poziția laterală de siguranță, s-a asigurat că are căile respiratorii deschise, urmărind permanent dacă tânărul respiră, deși era inconștient și nu răspundea niciunui stimul exterior.

- Publicitate -

Ba mai mult, până la sosirea echipajului de paramedici, a adus din mașina personală pipa guedel pe care urma să o folosească în cazul în care nu ar mai fi reușit sa păstreze căile aeriene libere.

Dându-și seama că situația este una gravă, a sunat și el la 112, unde s-a prezentat și le-a transmis colegilor din dispecerat că este nevoie de un echipaj de prim ajutor cu medic, recomandându-le ca persoana să fie preluată mai întâi de echipajul SMURD ajuns la fața locului și, mai apoi, să fie predată la întâlnire ambulanței cu medic.

Ajuns la spital și fiind stabilizat de medici, tânărul căruia i s-a făcut rău pe terenul de fotbal a postat pe Facebook un mesaj prin care îi mulțumește colegului nostru și își exprimă dorința de a-l cunoaște pentru a-i mulțumi personal.

- Publicitate -

”Felicitări, Constantin! În ciuda presiunii momentului, ai reușit să rămâi concentrat și determinat să oferi ajutor, singurul lucru urmărit fiind salvarea celui aflat în dificultate. Ești cu adevărat un exemplu pentru noi toți!” este mesajul conducerii ISU Prahova.

UPDATE Fotbalistul salvat de la moarte de paramedic a povestit de pe patul de spital ce a pățit și i-a mulțumit public angajatului ISU Prahova.

”În urma incidentului din această după amiază (n.r. sâmbătă, 6 aprilie) de la meciul dintre Gloria Vâlcănești-Provița de sus, în care am fost la un pas de a-mi pierde viața căzând dintr-o dată din picioare, am simțit o înțepătură puternică la inimă și am căzut inconștient.

Mi s-au făcut analizele necesare și din păcate am ventriculul înfundat la inimă, momentan sunt pe tratament dar există toate șansele unei operații.

Am fost internat de urgență, sper ca lucrurile sa revină la normal cât mai curând.

- Publicitate -

Țin să le mulțumesc tuturor oamenilor care imi sunt alături în aceste momente cumplite din viața mea, mulțumesc echipei noastre și întreg staff-ului, mulțumesc domnului care m-a resuscitat pe teren, simt nevoia de a-l cunoaste personal și sper ca acest mesaj sa ajungă și la dânsul. Am informații ca este din echipa celor de la Vâlcănești, aștept un mesaj de la dânsul.

Domnilor, aveți grijă de sănătatea voastră, este mai importantă decât toate!

Va mulțumesc încă odată!”

Citește și Laszlo Balint va fi antrenorul Petrolului Ploiești