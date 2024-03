Echipa de fotbal de juniori a Petrolului Ploiești a fost jefuită aseară, în timpul unui turneu în Italia, la Pisa

Echipa de fotbal Under 12 a clubului sportiv Petrolul Ploiești a fost jefuită în timpul unui turneu care are loc zilele acestea la Pisa, în Italia. „Ne-au lăsat fără bani, telefoane și echipament”, au povestit păgubiții pentru publicația Fanatik.

Claudiu Tudor, președintele clubului, a confirmat informația pentru Observatorul Prahovean.

La competiția care se desfășoară la Pisa participă 120 de echipe, atât din Italia cât și alte țări cum ar fi Elveția, Franța, Germania, Albania, România, Anglia și Turkmenistan.

Deschiderea turneului a avut loc în seara de 29 martie 2024, în Piazza dei Cavalieri, Pisa, unde echipele participante au defilat. Juniorii Petrolului, antrenați de Gabriel Lefter, au sosit în piață cu două microbuze închiriate, iar în timpul desfășurării evenimentului unul dintre acestea a fost jefuit.

Potrivit surselor Fanatik, hoții au spart două geamuri ale microbuzului și au furat tot ce au găsit: ghiozdane, telefoane, bani, echipament, etc.

„Când ne-am întors am rămas cu gura căscată. Copiii au început să plângă, vă dați seama. Am sunat la Poliție și ne-au chemat acolo să dăm declarații, n-au vrut să vină ei la fața locului. Am dat declarații și aia a fost.

Vă dați seama că șansele să recuperăm ceva sunt minime, spre zero chiar. Am jucat primul meci în echipamentul de prezentare și mergem să luăm tricouri ca să avem în ce juca următoarele meciuri…”, a declarat pentru publicația amintită, președintele Claudiu Tudor, prezent în Pisa.

Cea mai mare problemă o reprezintă furtul documentelor copiilor. Fără aceste acte nu au cum să se întoarcă acasă și trebuie să aștepte eliberarea unor documente provizorii.

Luni, 1 aprilie, trebuie să se deplaseze la Consulatul României de la Bologna unde se vor face demersurile necesare ca să poată ajunge înapoi în România.

Deocamdată micii fotbaliști sunt blocați în Italia unde fiecare zi înseamnă costuri în plus ale deplasării.