Noi detalii despre tragedia de la Ferma Dacilor. ”Șansele reale ca victimele să se poată salva au fost aproape inexistente”

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova au transmis astăzi noi informații privind tragedia de la Ferma Dacilor.

Comunicatul anchetatorilor:

1. In dosarul privind incendiul izbucnit in data de 26 decembrie 2023 la Complexul turistic „Ferma Dacilor” din localitatea Tohani, comuna Gura Vadului, judetul Prahova, prin ordonanta procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, din data de 03.01.2024, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de trei persoane fizice, respectiv fata de un administrator statutar si doi administratori in fapt ai societatii comerciale, sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere din culpa care a avut ca urmare

un dezastru (art. 255 alin. 1 si alin. 2 C.pen. rap. la art. 254 alin. 2 C.pen.).

2. Fata de acestea, in cursul zilei de azi, procurorul de caz a formulat propunere de luare a masurii arestarii preventive, pentru o perioada de 30 de zile, in sarcina acestora retinandu-se, in esenta, urmatoarele:

In perioada 2016 – 26.12.2023, cele trei persoane au desfasurat in mod convergent si sistematic demersuri in realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice, prin incalcarea repetata a dispozitiilor legale privind derularea activitatii de „cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”, desfasurate la sediul social din comuna Tohani, sat Tohani, judetul Prahova.

Astfel, constructia corpului principal de cladire, ce include restaurant, bucatarie si spatii de cazare la parter si mansarda, a fost executata in regie proprie, fara obtinerea avizelor si autorizatiei de construire. Totodata, demersurile si masurile dispuse pentru „intrarea in legalitate” au fost realizate cu incalcarea prevederilor legale, respectiv ale Legii nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si ale Legii nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii.

De asemenea, trebuie precizat ca unitatea turistica a functionat cu incalcarea prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu si a normativelor aplicabile in domeniu, respectiv fara obtinerea avizelor si a autorizatiilor ce ar fi trebuit emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta pentru functionarea corespunzatoare, si fara respectarea normelor privind securitatea la incendiu.

Situatia expusa anterior a creat premisele izbucnirii si propagarii la data de 26.12.2023, in jurul orei 05:45, a unui incendiu ce a condus la distrugerea imobilului si la decesul a 7 persoane fizice, sursa probabila a incendiului fiind „efectul termic al curentului electric”, in conditiile in care societatea comerciala era racordata la reteaua de alimentare cu energie electrica in baza unui contract incheiat in anul 2014, pentru un consumator non casnic tip persoana fizica, loc de consum cu denumirea „pompa de apa” avand o putere de 8.00 Kw, insuficienta pentru sustinerea consumatorilor electrici ai unei pensiuni.

3. Fata de interesul public manifestat, precum si de amplele dezbateri ale subiectului in mass-media, prin prezentul comunicat intelegem sa facem si precizarea ca ancheta penala aflata in desfasurare nu exclude niciuna dintre imprejurarile care ar fi putut constitui baza izbucnirii incendiului (cauza probabila a incendiului), in acest sens fiind efectuate acte de urmarire penala care sa lamureasca imprejurarile concrete ce au condus la initierea procesului de ardere.

Cu toate acestea, materialul probator administrat pana in prezent nu a relevat indicii care sa confirme ipoteza incendiului de tip arson (incendiere provocata ca urmare a unei actiuni umane intentionate), cercetarile ce urmeaza a fi efectuate in cauza avand rolul de a stabili pana la gradul de certitudine inclusiv cauza probabila a incendiului.

In intreg acest context, s-a retinut in cuprinsul referatului cu propunere de luare a masurii arestarii preventive ca, si daca ipoteza incendierii cu intentie a imobilului s-ar concretiza (ipoteza in raport de care materialul probator administrat nu atesta indicii), intreaga situatie descrisa, vizand nerespectarea de catre factorii decidenti a normelor in materia securitatii la incendiu, respectiv:

a) imobilul a fost construit fara autorizatie de contructie,

b) mansarda a fost realizata din material lemnos, usor inflamabil, neprevazut cu cai de evacuare optime, constructia fiind incadrata in gradul V (cinci) de rezistenta la foc (cel mai defavorabil grad),

c) imobilul a fost intabulat cu incalcarea prevederilor legale, in baza unui certificat de

constatare a edificarii constructiei emis fara verificarea indeplinirii tuturor cerintelor fundamentale,

d) imobilul a fost edificat fara solicitarea/obtinerea vreunui aviz/autorizatie de la I.S.U.

Prahova,

e) a fost dotat cu o centrala de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu nefunctionala la momentul producerii incendiului, montata in baza unui proiect neavizat, precum si

f) cu o instalatie electrica certificata, subdimensionata (putere de 8 kw) in raport de nevoile

reale ale unui astfel de consumator, ii pozitioneaza pe cei trei inculpati in culpa in raport de producerea rezultatului constand intr-un dezastru, deoarece in conditiile descrise, raportat la lipsa de siguranta a incaperilor oferite ca spatii de cazare, sansele reale ca victimele sa se poata salva au fost aproape inexistente.

Mentionam ca, in continuare, sunt in derulare activitati de urmarire penala care

urmaresc administrarea unui probatoriu complex.

Raportat la actele procedurale efectuate in cauza, precizam ca, atunci cand imprejurarile vor permite, vom fi in masura sa oferim detalii suplimentare, iar pe masura derularii cercetarilor vom informa opinia publica. Precizam ca aceste activitati nu pot, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.