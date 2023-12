Proiectul Shoebox – un miracol de Crăciun

Asociația de voluntariat ”More than a Smile” anunță cu bucurie că proiectul „Shoebox” va avea loc și în acest an, dedicându-se aducerii unui zâmbet pe chipurile copiilor defavorizați din întreaga țară în timpul sărbătorilor de iarnă. Proiectul se desfășoară la nivel național și are ca scop strângerea de fonduri, haine (este obligatoriu să fie noi), jucării și rechizite, care vor fi donate la casele de copii partenere. Astfel, membrii filialei din Ploiești sunt mândri să anunțe că vor lua și ei parte la proiectul, care va însemna, pentru micile suflete aflate în casele de copii, un miracol de Crăciun.

Dacă ai în plan ca anul acesta să faci o faptă bună și să simți cu adevărat magia Crăciunului, alătură-te nouă și vino să le oferi și tu un cadou copiilor nevoiași. Mai mulți voluntari ai asociației ”More than a Smile” Ploiești vor fi prezenți pentru a primi donațiile tale la diferite puncte de colectare din oraș, precum Griss Cafe – Intrarea de la Griss Cafe, Piața Victoriei, Strada Unirii 1; 5 To Go – Piața Victoriei 5, Ploiești; 5 To Go – XX97+37, DN1 KM 6, Blejoi; Acomputers – Strada Gheorghe Doja nr. 161, Ploiești; Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”; Colegiul Economic „Virgil Madgearu”; Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”; Școala Gimnazială „Grigore Moisil”; Școala Gimnazială „Sfânta Vineri”.

„Shoebox” nu este doar un proiect caritabil, ci și o oportunitate pentru comunitatea noastră de a se implica direct în schimbarea vieților copiilor. Asociația ”More than a Smile” invită toți locuitorii din Ploiești să doneze generos la aceste puncte de colectare până la data de 15 decembrie 2023. Astfel, vom crea împreună un Crăciun plin de bucurie și speranță pentru cei care au nevoie.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail asociatiasmileploiesti@gmail.com, pe platforma Instagram, @smile_ploiești sau la numerele de telefon: +40 (757) 553 626 – Maria Costache, coordonator local de proiect și (0724) 867 913 – Mihai Sava, coordonator local de proiect.