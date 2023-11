Întâlnire a pasionaților de robotică la UPG Ploiești [FOTO]

Sfârșitul săptămânii trecute a adus la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești întâlnirea elevilor și studenților pasionați de robotică, un eveniment organizat de către echipa BraveBots, formată din elevi ai Colegiului Național Mihai Viteazu Ploiești, în parteneriat cu Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică reprezentată de către Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică.

- Publicitate -

Evenimentul destinat tinerilor prahoveni pasionați de robotică s-a bucurat de o participare largă atât în rândul elevilor din școlile și liceele ploieștene, cât și al vizitatorilor, copii și părinți, din Ploiești dar și din județ.

Alături de aceștia, la eveniment au participat și studenți, dar și absolvenți ai facultății IME, care și-au prezentat propriile proiecte cu tematică de robotică, realizate pe parcursul studiilor universitare.

Această acțiune este prima dintr-o serie de activități ce se vor desfășura în cadrul parteneriatului încheiat între Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică și Asociația Thoth pentru Matematică și Științe Ploiești, ca reprezentant al Echipei de Robotică BraveBots Ploiești.

Inițiativa a aparținut echipei BraveBots și a fost susținută de doamna conf.dr.ing. Gabriela Bucur, din cadrul departamentului Automatică, Calculatoare și Electronică.

La festivitatea de deschidere, au fost invitați Rectorul UPG Ploiești, domnul conf.dr.ing. Alin Diniță, decanul facultății IME, doamna conf.dr.ing. Mihaela Călțaru, domnul prof. Gabriel Țaga, directorul CNVM Ploiești, domnul conf.dr.ing. Emil Pricop, directorul departamentului ACE, care și-au exprimat susținerea pentru eveniment și au adresat succes participanților. Din partea elevilor, a luat cuvântul domnișoara Teodora Udroiu, căpitanul echipei BraveBots.

Echipa de robotică BraveBots își desfășoară activitatea în cadrul competiției Mondiale First Tech Challenge (FTC). Echipa participă la această competiție de 8 ani, într-o acțiune continuă de perseverență și determinare.

- Publicitate -

„Poate vi se pare absurd, dar robotica nu ne învață doar să construim roboți, pentru noi este mai mult de atât. Robotica ne conectează cu oameni din toate colțurile lumii. Ne-a învățat că munca în echipă este mai eficientă și distractivă decât cea individuală și a reușit să aducă împreună oameni cu aceeași pasiune. Deși printre obiectivele noastre se numără să fim campioni, scopul nostru este să împărtășim din cunoștințele deținute și să fim o inspirație pentru copiii din România” – așa își definesc misiunea acești copii minunați.

Alături de echipa BraveBots, la eveniment au participat încă cinci echipe de robotică FIRST Tech Challenge & FIRST Lego League: Ro2D2 – CNMV Ploiești, Eastern Foxes – CNILC Ploiești, ErCast – Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” Ploiești, To The Stars – Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii Victor Slăvescu Ploiești, Little Brave – FIRST Lego League Ploiești. Elevii au fost însoțiți de către profesori care sunt și mentorii echipelor.

La acest eveniment, facultatea Inginerie Mecanică și Electrică, prin cele două departamente, Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică și Departamentul de Inginerie Mecanică, a avut posibilitatea de a expune o parte din baza materială modernă de care dispune, în vederea pregătirii adecvate și a dobândirii de competențe ridicate de către studenții săi, pentru a putea face față provocărilor actuale de pe piața muncii.

- Publicitate -

In cadrul evenimentului Robotika, alături de echipele de robotică, au participat și tineri inventatori, care și-au prezentat lucrarile dezvoltate individual.

Pentru a ridica și mai mult valoarea evenimentului, au fost pregătite și prezentate mai multe prelegeri. Astfel, din partea UPG au susținut conferințe domnul prof.dr.ing. Nicolae Paraschiv – Beneficii și riscuri specifice noilor tehnologii, și domnul conf.dr.ing. Emil Pricop – Crezi că (doar) aspiratorul robot te poate spiona?. De asemenea, au susținut prezentări reprezentanți ai companiei UIPath și doamna Mihaela Tataru, Ploiești#LetsPLAY Capitala Tineretului din România.

De asemenea, au fost organizate un workshop de orientare în carieră destinat tinerilor între 16-18 ani, moderat de către doamna șef lucrări Alina-Daniela Handra, de la Departamentul ACE, și workshop-uri pe categorii de vârstă, pentru construcția roboților Lego, 7-13 ani, și printare 3D, 14-18 ani.

- Publicitate -

Pe tot parcursul desfășurării evenimentului, au fost organizate și meciuri demonstrative ale echipelor de robotică.