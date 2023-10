Mai mulți prahoveni au primit telefoane suspecte ca venind din partea Poliției Române. Ce trebuie să faceți

Mai mulți prahoveni ne-au sesizat în ultima perioadă că au primit apeluri telefonice suspecte prin care erau anunțați că sunt contactați din partea Poliției.

”În această dimineață, am fost sunat de pe numărul de telefon 0735682783, iar când am răspuns am auzit un robot în limba engleză că acest apel vine din partea Poliției Române și că ar trebui să urmez niște indicații. Mi-am dat seama imediat că este o tentativă de fraudă și am închis, apoi am blocat apelurile de la numărul respectiv” a fost mesajul unui cititor.

Pe rețelele de socializare au apărut și alte plângeri de acest fel.

„Azi am primit al treilea telefon, în care intră un mesaj înregistrat în engleză. Zice, more or less (mai mult sau mai puțin – n.r.), apoi: Bună, suntem de la Poliția Română. Datele tale de identificare apar într-o operațiune de spălare de bani și s-a emis un mandat de arestare pe numele tău. Ca să intri în legătură cu un agent, apasă tasta 1”, a scris o femeie, pe Facebook, potrivit Antena 3.

Recent, Poliţia Română a atras atenția asupra fraudelor prin apeluri telefonice, în cadrul cărora victimele sunt determinate să transmită atacatorilor date personale, bancare sau de autentificare, pe care autorii le utilizează în scopul comiterii altor fapte de natură penală.

Vishingul (voice phishing) este o metodă de înșelăciune prin care autorii apelează și poartă convorbiri telefonice cu persoanele vătămate și pretind a fi reprezentanți ai unor entități private. Prin utilizarea unor tactici ingenioase de manipulare, ei obțin date personale sau informații financiare de la persoanele vătămate.

Cum trebuie să procedaţi în astfel de situații:

• Identificați corect un astfel de apel telefonic fals! Nu acceptați să faceți ce vi se spune prin telefon! Nu tastați un alt număr și nici nu urmați alți pași indicați prin telefon!

• Nu efectuați plăți în conturile oferite prin telefon și nu oferiți date personale sau date bancare!

• Nu accesați eventuale link-uri de acces puse la dispoziție, de către persoane necunoscute, în timpul sau după încheierea apelurilor telefonice de tip vishing și să nu tastați pe telefonul mobil anumite secvențe de cifre comunicate de către autori, pe durata convorbirilor.

• Dacă ați fost prejudiciați, anunţaţi Poliţia prin apelarea numărului de urgenţă 112 sau adresați-vă celei mai apropiate unități de poliție.

Poliția Română vă recomandă prudență în divulgarea următoarelor tipuri de informații:

1. Informații de identificare personală: numele, prenumele, C.N.P., adresa, numărul de telefon, data nașterii și alte detalii personale. Aceste informații pot fi utilizate pentru „a fura” identitatea sau pentru a accesa alte conturi sau servicii.

2. Informații privind conturile bancare și alte date financiare: prin intermediul vishingului, atacatorii pot obține numerele de cont bancar, numerele de card de credit, informațiile de autentificare la serviciile bancare online și alte detalii legate de conturile și tranzacțiile financiare ale victimei, informații care pot fi utilizate pentru a efectua tranzacții frauduloase sau pentru a accesa ilegal fondurile persoanelor vătămate.