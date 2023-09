„Vedeta” ediției cu numărul XX a Festivalului de la Valea Doftanei: celebra cașcavea, ajunsă celebră la târgurile naționale, dar și internaționale

Omologată și atestată ca produs tradițional montan, cașcaveaua de Valea Doftanei e „vedetă” nu doar la nivel de comunitate, ci în întreaga țară. Produsul, preparat după rețete păstrate din generație în generație de către localnici, a fost înregistrat nu doar în registrele Ministerului Agriculturii, ci și la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), încă din 2006. Ei bine, și la ediția cu numărul XX a festivalului dedicat cașcavelei de Valea Doftanei, turiștii sunt așteptați să guste deliciosul preparat, nelipsit din aproape toate gospodăriile localnicilor.

Între 15 și 17 septembrie, în comuna prahoveană are loc ediția cu numărul XX a unuia dintre cele mai longevive festivaluri din județ. Care este secretul celor două decenii de când doftănenii se bucură de prezența a mii de turiști veniți din toate colțurile țării să respire aerul curat, să guste extraordinarele preparate locale, dar și să „își încarce bateriile” cu atmosfera de poveste?

Ei bine, „autenticitatea ne-a ținut mereu în formă. Ne ajută peisajele de vis, faptul că nu am renunțat la tradiții, dar și calitatea produselor cu care localnicii și nu numai participă, an de an, la această sărbătoare a noastră.

Nicăieri, spun eu, cel puțin în zona noastră, nu poți găsi produse făcute manual, 100% natural, fără adaosuri chimicale. De la celebra cașcavea a cărei rețetă este respectată cu sfințenie, la brânzeturi, bulzul făcut pe grătar, din mămăligă măcinată proaspăt la moară, pastramă de oaie, mezeluri, cârnați, dulcețuri, țuică și vin, totul e făcut în gospodăriile oamenilor, cu respect față de toți cei care ne calcă pragul comunei”, ne-a mărturisit Lucian Costea, primarul din Valea Doftanei.

Și pentru că nu e secretă, dar necesită migală și drag față de ceea ce înseamnă produs de calitate, localnicii din Valea Doftanei nu se sfiesc în a „împărți” și cu alții rețeta produsului lor„ vedetă”.

Cașcaveaua nu e cașcaval, dar nici brânză, însă are ceva din amândouă și poate chiar ceva mai mult. Asa le place oierilor să-și alinte delicatesa ajunsă celebră la târgurile naționale, dar și internaționale. „Cașcaveaua mai închisă la culoare este afumată în lemn de brad, cea rămasă în nuanțe gălbui – în lemn de fag. Întreaga procedură, de la muls și până la obținerea produsului final, durează o săptămână”, povestesc localnicii, care, entuziasmați, sunt pregătiți din nou de oaspeți pe care îi așteaptă în număr cât mai mare la ediția cu numărul XX a sărbătorii dedicată cașcavelei, brand local și adevărată mândrie pentru întreaga comunitate.