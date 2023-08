Zile pline la Sinaia, de Sfânta Maria Mare. Încă o dată, aici se poate…

Sinaia dovedește încă o dată că e un oraș care se respectă. Și, mai ales, care își respectă locuitorii, dar și pe turiștii care aleg această stațiune montană pentru petrecerea concediilor. Minivacanța de Sfânta Maria Mare înseamnă, pentru orașul regal, o serie de evenimente planificate cu grijă, dar și mult bun gust. De la târguri și concerte, până la proiecții de film în aer liber, Sinaia parcă nu vrea să te lase, nici de această dată, să o „ratezi”.

De pe 11 până pe 20 august, în cea mai căutată stațiune de pe Velea Prahovei vor fi zile pline. Târguri, concerte susținute atât în parcul „Dimitrie Ghica”, dar și la înălțime, la Cota 2000, spectacole de teatru pentru copii, recitalul „Enescu la el acasă”, susținut la Casa Memorială ce îi poartă numele geniului care a compus „Rapsodia Română”, dar și proiecții de film în aer liber.

Orange Pop Cinema ajunge în stațiunea de pe Valea Prahovei, mâine, 11 august.

Producții de renume, precum Ant-Man and the Wasp: Quantumania din seria Marvel, The Menu, cu Anya Taylor-Joy, Bullet Train cu Brad Pitt sau filmul de acțiune John Wick 4 cu Keanu Reeves, vor rula pe ecranul amplasat în Parcul Dimitrie Ghica, în cadrul caravanei care va fi prezentă în oraș până pe 13 august.

Încasările din prețul biletelor vor fi îndreptate spre programele de educație digitală dedicate elevilor.

Așadar, încă o dată, Sinaia arate că se poate se poate. Nu e nevoie decât să îți pese de oameni și să manifești, tu, autoritate, interes și bunăvoință față de cei care te-au ales.