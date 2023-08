Momente de suflet – Artă oferită ploieștenilor de Filarmonica Paul Constantinescu, prin muzica de film

Se întâmplă și lucruri bune în Ploiești, manifestări culturale care ne arată că există aici o lume frumoasă, una care ar fi minunat dacă s-ar exprima mult mai des. Artiștii Filarmonicii Paul Constantinescu au pregătit un spectacol cu muzică de film, pe care spectatorii prezenți au apreciat-o cum se cuvine.

- Publicitate -

Mesajul organizatorilor: ”Aseară, sub cerul senin al esplanadei Palatului Culturii, am fost martorii unei armonii desăvârșite, când copii, tineri și adulți s-au unit ca un singur cor pentru a călători împreună în lumea fascinantă a cinematografiei.

Coloanele sonore celebre din The Lion King, Beauty and the Beast, The Greatest Showman, James Bond, Moana și Encanto au prins viață prin vocile talentate și pasionate ale membrilor Corul Filarmonicii „Paul Constantinescu” – Ploiești, acompaniați de pianista Cristina Ionescu și percuționistul Alexandru Dumitrașcu, sub îndrumarea maestrului Eduard Dinu.

Mulțumim din suflet publicului nostru minunat pentru susținere și aplauzele călduroase. Energiile voastre au îmbrățișat întreaga atmosferă și au creat o seară magică, plină de emoții și muzică de film extraordinară.