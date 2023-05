Tinerii din comunitate încep să se facă văzuți și auziți: Ploiești #LetsPLAY- Capitala Tineretului din România 2024

În această perioadă, deși șaorma gigant a ținut capul de afiș al activităților ploieștene, nu doar asta s-a întâmplat în oraș. Cu ocazia Zilelor Ploieștiului, tinerii din comunitate au demonstrat că și aici se pot organiza evenimente frumoase, cu, pentru și despre tineri… de orice vârstă.

Cum au sărbătorit tinerii din Ploiești Săptămâna Națională a Voluntariatului și Zilele Municipiului Ploiești?

„Dacă te afli printre persoanele care consideră orașul Ploiești un oraș gri, neanimat, înseamnă că nu ai aflat încă despre toate activitățile și evenimentele organizate de tinerii din Ploiești, sub egida programului Ploiești #LetsPLAY- Capitala Tineretului din România 2024, cuprinse în Săptămâna Națională a Voluntariatului (15-21 mai 2023). Poate mai mult ca oricând, tinerii din comunitate au demonstrat că sunt mulți, uniți, implicați, creativi și dornici să contribuie la o schimbare benefică orașului nostru.

Voluntarii Fundației Județene pentru Tineret Prahova, alături de alți tineri cu dorință de implicare, idei inovative și inițiative remarcabile, au colorat orașul, organizând o serie de evenimente care și-au pus amprenta asupra mai multor domenii precum promovarea sportului, arta fotografică, politici publice de tineret, rezolvarea unor taskuri specifice și spiritul de echipă, creativitatea și crearea unor conexiuni între tinerii din comunitatea noastră.

Prima activitate din cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului a avut loc pe 15 mai 2023 și a fost reprezentată de un Training de pregătire și formare a tinerilor pentru participarea la evenimentul de simulare a MUNESCO, organizat de MasterPeace România, la care Fundația Județeană pentru Tineret Prahova a trimis o echipă de 4 tineri dornici să participe.

Activitățile organizate de Fundația Județeană pentru Tineret Prahova înscrise în calendarul Săptămânii Naționale a Voluntariatului au fost:

-16 mai- Forumul ONG Prahova, organizat în colaborare cu Asociația Viitorul Tinerilor, Asociația EURO SPIRIT și Consiliul Județean Prahova, la care au participat 14 organizații ale scoietății civile. Evenimentul a avut ca temă principală Consolidarea relațiilor dintre Administrația Publică Locală și societatea civilă prahoveană, iar în cadrul discuțiilor am amintit despre starea actuală a tinerilor din Prahova, despre 2023- Anul European al Competențelor și despre obiectivele europene de tineret pe care acesta la vizează.

-18 mai- Sports for YOUth, organizat în colaborare cu Asociația EURO SPIRIT – Am sărbătorit împreună Ziua Națională a Sportului în Parcul Municipal Vest alături de 15 tineri care și-au arătat abilitățile la minigame-uri, tenis de câmp, badminton, handbal și baschet. Zâmbetele și distracția au ajuns la cote maxime, iar tinerii și-au exprimat dorința de a se reîntâlni mai des la astfel de activități.

-20 mai- Let’s remember them!- Treasure Hunt, organizat în colaborare cu Asociația Tinerii Voluntari Valea Călugărească și Asociația EURO SPIRIT. Municipiul Ploiești este orașul prin care au trecut multe personalități ale țării. Astfel, tinerii participanți au descoperit 10 dintre statuile care întruchipează personalități marcante din istorie și ce au lăsat acestea moștenire. Activitatea a fost plină de energie, adrenalină și informații de cultură generală pe care tinerii le-au asimilat într-un context informal, alături de ceilalți membri ai echipei.

Totodată, sub deviza PloiEȘTI Tânăr de Zilele Orașului, tinerii voluntari au participat la o altă serie de evenimente care au fost organizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Ploiești.

Activitățile organizate în co-management cu Primăria Ploiești înscrise în calendarul Săptămânii Naționale a Voluntariatului și/sau desfășurate de Zilele Municipiului Ploiești au fost:

-20 mai- Flashmob DREAMERS – Chiar înainte de concertul organizat de Primăria Ploiești cu ocazia Zilelor Municipiului Ploiești, aproximativ 30 de tineri ploieșteni, printre care voluntari ai Fundației Județene pentru Tineret Prahova, ai Asociației MasterPeace România și sportivi ai CSM Ploiești, s-au adunat în fața Palatului Culturii din Ploiești și au încântat cetățenii prezenți cu o coregrafie inedită pe melodia Dreamers.

Mesajul transmis de tineri este unul puternic: ,,Look who we are/ We are the Dreamers/ We make it happen/ ‘Cause we believe it”, care atrage atenția oamenilor asupra implicării și eforturilor pe care toți acești tineri le depun pentru a transforma orașul nostru într-un adevărat reper pe harta tinerilor din țară și pentru a demonstra că tinerii din comunitatea noastră sunt capabili de lucruri mărețe și au o voce care merită ascultată și încurajată să continue.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Primăria Ploiești, Asociația EURO SPIRIT și cu CSM Ploiești- secția Gimnastică Ritmică, sub coordonarea Simonei Puiu care a creat coregrafia și care a lucrat în detaliu cu toți tinerii participanți, pentru ca evenimentul nostru să prindă contur.

-21 mai- Crosul Bucuriei – Evenimentul organizat de Fundația Județeană pentru Tineret Prahova și Asociația EURO SPIRIT, în parteneriat cu Primăria Ploiești, s-a desfășurat în Parcul Regele Mihai I (Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești), având următoarele probe:

– 4-8 ani – Proba Prichindel

– 8-12 ani – Proba Spider Man

– 12-18 ani – Proba Beverly Hills

– 18-35 ani – Proba PCT 2024

– 35+ ani – Proba Iron Man

În total, la cele 5 probe au fost peste 160 de participanți, iar evenimentul a fost un real succes, deoarece a reunit toate grupele de vârstă și a adus zâmbete pe fața tuturor oamenilor prezenți la eveniment. Au fost oferite locurile 1, 2 și 3, constând în abonamente la teatru sau filarmonică, iar toate persoanele înscrise au primit diplomă de participare.

-21 mai- Parada cu torțe pentru încheierea programului de evenimente al Zilelor Municipiului Ploiești – La acest eveniment organizat de Primăria Ploiești, au participat 60 de tineri, printre care s-au numărat și voluntari ai Fundației Județene pentru Tineret Prahova, Asociației MasterPeace România, Asociației Arhivarul și ai altor organizații membre, dar și alți tineri din Ploiești, care au purtat torțe și au acompaniat Trupa SuperChill pe tot parcursul paradei.

–Expoziția cu peste 100 de fotografii- ,,Ploieștiul de Azi” în care veți admira peisaje, locații și clădiri importante din orașul nostru, așa cum sunt acestea surprinse prin lentila obiectivului foto, este realizată de Fundația Județeană pentru Tineret Prahova, Asociația EURO SPIRIT, fotografii Marcel Horneț și Octav Negrea, cu sprijinul Primăriei Municipiului Ploiești, și se află sub egida programului Ploiești #LetsPLAY-Capitala Tineretului din România 2024.

Aceasta a fost amplasată vineri, 19 mai 2023, pe esplanada din fața Magazinului Omnia (Galeriile Comerciale), vis-a-vis de Palatul Culturii din Ploiești, însă din cauza condițiilor meteo, va fi mutată într-o nouă locație pe care urmează să o anunțăm și va fi disponibilă pe tot parcursul verii.

Astfel, voluntarii Fundației Județene pentru Tineret Prahova și mulți alți tineri implicați din orașul nostru, ne-au demonstrat pe parcursul întregii săptămâni că energia și dedicarea lor nu cunosc limite atunci când își fixează obiective clare și precise, care vizează schimbarea în bine a orașului nostru și a comunității în care trăim, colorând împreună fiecare zi.

Vă invităm să rămâneți aproape de noi, pentru că evenimentele pe care tinerii le pregătesc continuă să apară și să capete din ce în ce mai mult impact. Pentru mai multe informații și detalii despre activitățile noastre, nu uitați să urmăriți paginile noastre de Facebook și Instagram: http://linktr.ee/FJTPrahova

Mulțumim tuturor tinerilor implicați și colaboratorilor care au contribuit la buna desfășurare a evenimentelor! Iar pentru că părerea tuturor participanților la aceste activități și a cetățenilor Municipiului Ploiești este importantă pentru noi și va aduce un aport semnificativ la organizarea viitoarelor noastre evenimente, vă invităm să completați următorul formular de feedback: https://forms.gle/LALWKYRpQxnripMLA ”, au transmis reprezentanții Fundației Județene pentru Tineret Prahova printru-un comunicat.