UPDATE – L-ați văzut pe Goldy? O ploiesteancă își caută câinele pierdut în zona Rudului-Sala Sporturilor

Goldy, un câine golden retriever, s-a pierdut de familia sa marți seară în Ploiești, în zona Rudului-Sala Sporturilor. Proprietarul oferă recompensă!

- Publicitate -

UPDATE: Goldy a fost găsit. „L-am găsit, mulțumesc Alexandru!” a scris Roxana Manolache pe pagina de Facebook.

Știre inițială

Ploieșteanca Roxana Manolache a anunțat pe pagina de Facebook că „un membru al familiei”, Goldy, un câine golden retriever, s-a pierdut marți seară în zona Rudului-Sala Sporturilor.

Orice informație care poate duce la găsirea patrupedului este prețioasă, drept urmare Roxana oferă recompensă pentru găsirea lui.

- Publicitate -

Goldy are trei ani și poate fi identificat după zgarda neagră pe care o are la gât. Totodată are cip de identificare și poate fi verificat la orice cabinet veterinar.

„Am pierdut un golden retriever, in Ploiesti, zona Rudului-Sala Sporturilor. Răspunde la numele de Goldy. Are trei ani, o zgarda neagră de piele la gât. Are cip de identificare, poate fi verificat la orice cabinet veterinar. Dacă îl găsiți vă rog să mă contactați pe Facebook. Ofer recompensă.” a scris Roxana Manolache pe pagina de Facebook

Persoanele care l-au văzut pe Goldy sau dețin informații despre acesta sunt rugate să o contacteze pe Roxana Manolache AICI