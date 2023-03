Doctor bun. Scrisoarea de mulțumire a profesorului ploieștean, Dan Culicovschi : „Medicul chirurg Sebastian Toma are toată prețuirea mea!”

Sunt de ordinul zecilor mesajele de mulțumire pe care prahovenii le trimit medicilor din județ, în cadrul campaniei demarată de Observatorul Prahovean, „Doctor bun”. Oameni salvați datorită profesionalismului celor care au îmbrăcat halatul alb, mereu cu dorința de a vindeca. Un astfel de caz este și cel al unui apreciat profesor din Ploiești, căruia medicul chirurg Sebastian Toma i-a redat șansa la viață normală.

Redăm integral scrisoarea de mulțumire a lui Dan Culicovschi, profesor de limba franceză la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești:

„Pe bună dreptate, sănătatea este considerată cea mai prețioasă avere. Aș spune de aceea că a fi un medic adevărat, dedicat, priceput, empatic te face a fi o persoană binecuvântată, care binemerită toată prețuirea semenilor.

M-am convins recent că un astfel de medic este marele chirurg Sebastian Toma, de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Cel ce m-a operat de hematom la piciorul drept. Făcând-o nu doar cu profesionalism, ci și cu acea căldură umană, absolut necesară în astfel de împrejurări. În care, ca pacient, capeți certitudinea că te afli pe mâini bune si că totul va fi ok, astfel încât teama sau gândurile negre îți dispar imediat. Am admirat la domnul doctor atât vastele cunoștințe medicale cât și dragostea față de pacienți si de profesie, energia debordantă ce ii permite să facă numeroase operații în aceeași zi (are si un fizic atletic, astfel încât nu m-aș mira să aflu că a practicat si vreun sport ) si capacitatea de a găsi mereu, cum ar fi spus Arghezi, CUVINTELE POTRIVITE !

Mi-ar fi imposibil să fiu medic, din cel puțin trei motive: n-aș putea suporta să fiu înconjurat zi de zi de atâta suferință umană, n-aș rezista programului de lucru istovitor si aș resimți în permanență imensa responsabilitate a unei profesii în care n-ai voie să greșești ! Domnul doctor Sebastian Toma face față însă cu brio tuturor acestor exigențe, drept care îl asigur de toată prețuirea mea!”

Pe lângă articolele realizate de reporterii noștri despre doctorii buni în special din sistemul de stat, Observatorul Prahovean va publica în continuare și scrisorile de mulțumire ale pacienților transmise pe adresa redactie@observatorulph.ro sau la numărul de whatsapp 0785 075 112.