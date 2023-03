Ce spune Cristian Boureanu după ce a fost prins băut la volan, pe DN1 : „Am mâncat de post. Fiind la o zi de naștere, probabil mi-a rămas în respirație”

Fostul parlamentar, Cristian Boureanu, a fost prins băut la volan, miercuri seara, după ce a efectuat o depășire neregulamentară. Etilotestul a indicat 0,11 mgL alcool pur în aerul expirat, Boureanu fiind dus la spitalul din Sinaia pentru recoltarea de probe biologice de sânge. La scurt timp după incident, acesta a ieșit cu primele declarații.

„Cei care mă cunosc în ultimii 20 de ani ştiu că eu dacă beau două degete de vin, nu mă mai urc la volan. Sunt cel mai bun client, din punctul acesta de vedere, al taximetriștilor și în niciun caz nu aș fi făcut așa ceva la drum lung, nici când eram mai tânăr și mai prost. Am fost oprit pentru alt motiv. Eu mănânc de post. Astăzi (n.r 15 martie) nu mâncasem absolut nimic. Tot aşa, cei care mă cunosc, ştiu că ţin fasting, câte 16-18 ore şi băusem doar apă. Aseară mâncând doar nişte legume şi fiind la o zi de naştere, probabil mi-a rămas în respiraţie”, a spus Cristian Boureanu, citat de libertatea.ro.

„Ca dovadă că nu am băut, m-am urcat cu poliţiştii din proprie iniţiativă, la cererea mea, şi am mers la spital, unde mi s-au recoltat probe biologice. Sper să iasă 0.0. Mi s-a spus că este foarte posibil la 0.11 să iasă 0.0. Nu eram inconştient, dacă ştiam că am băut, să mai pierd încă două ore să mă duc până la Sinaia, la spital, ca să îmi colecteze probe biologice. Se întâmplă, nu am făcut nimic grav. Asta este. Poliţiştii au fost foarte ok. Viaţa merge mai departe”, a mai precizat fostul parlamentar.

Boureanu a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.175 de lei și i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 150 de zile.