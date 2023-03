Cum arată un apartament din Ploiești distrus de chiriași. Proprietarul încearcă sa își recupereze paguba în instanță

Marian Moise, un bărbat care a oferit spre închiriere un apartament în cartierul 9 Mai din Ploiești, anul trecut, s-a trezit cu proprietatea distrusă și cu o pagubă pe care speră acum să și-o recupereze în instanță.

Nimic nu i-a dat de gândit că lucrurile ar putea merge atât de prost când a hotărât în luna aprilie a anului trecut să își închirieze apartamentul unor tineri cu doi copii.

La nici un an de la semnarea contractului, susține proprietarul, chiriașii au adunat datorii la întreținere și utilități în valoare de mii de lei și au distrus bunurile din casă printre care se numără electronice, uși, dar și obiecte de mobilier.

Vecinii tânărului cuplu susțin că din apartamentul acestora se auzeau frecvent certuri și că, în vara anului trecut, polițiștii au emis și un ordin de restricție împotriva bărbatului care și-ar fi agresat și amenințat partenera.

Mărturia proprietarului

Încercările proprietarului de a-și recupera banii investiți par sortite eșecului, acesta declarându-ne că chiriașii refuză sa plătească pagubele și că preferă sa ajungă în instanță, mizând pe faptul ca procesul se poate întinde și pe câțiva ani.

„În momentul de față am un apartament care este în proporție de 80% distrus. Atât apartamentul, cât și tot ce înseamnă mobilier. Am închiriat în luna aprilie a anului trecut apartamentul unor tineri din Ploiești cu copii. Am crezut că sunt oameni niște oameni cât de cât OK. Nu i-am deranjat niciodată, dar se pare că am făcut o alegere proastă.

În luna august a anului trecut am înțeles că a fost un incident între ei, în urma căruia soțul a fost recalcitrant și violent și a spart bunuri prin casă, s-au bătut și chiar Poliția i-a dat o interdicție de a se apropia de soția lui […].

În această perioadă nu am reușit să intru în apartament niciodată pentru că atunci când am cerut să vin mi-au spus că nu sunt acasă.

În ultimele patru luni au rămas restanți la întreținere, iar energia electrică este neplătită din luna mai și cablul TV,..

Le-am făcut somații ca să-mi elibereze apartamentul, să încheiem contractul pe cale amiabilă, iar când am venit pe 7 martie am constatat că apartamentul este distrus. Paguba se ridică, la prima estimare la peste 12-13 000 RON”, ne-a declarat Marian Moise.

Vineri, 10 martie, proprietarul apartamentului a sesizat organele de cercetare penală cu privire la situația prin care trece.

El vrea ca pe această cale să-i avertizeze și pe alți proprietari cu privire la situația în care ar putea ajunge cu bunurile pe care le închiriază.

Observatorul Prahovean a contactat tânăra familie acuzată de distrugerea apartamentului situat în zona de Vest a municipiului.

Andrei Ț., chiriașul acuzat de neplata facturilor și stricăciuni, deși a stabilit o întâlnire cu reporterul Observatorul Prahovean vineri la ora 16.00, acesta nu s-a prezentat pentru a-și expune punctul de vedere, iar ulterior nu a mai răspuns la telefon.

VIDEO Mărturia proprietarului apartamentului:

FOTO Cum arăta apartamentul înainte de închiriere:

FOTO Cum arată apartamentul părăsit de chiriași: