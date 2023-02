Mai multe zone din Ploiești au rămas fără apă caldă și căldură. Primăria și Termo Ploiești ”tac”

După ce Observatorul Prahovean a publicat în această dimineață articolul Ploieștenii care locuiesc în Vest au rămas fără căldură, mai mulți cititori ne-au semnalat că se confruntă cu lipsa căldurii și a apei calde și în alte cartiere.

Iată câteva dintre mesajele transmise pe adresa redacției:

Andreas Vlad: de ce, in nord are cineva caldura?? apa calda are vreo 40 de grade, dar in calorifere avem sub 35 de grade; si ieri la fel a fost; azi noapte a fost cat de cat, am reusit sa facem 23 de grade in partament

Codin Diaconu Nu avem apă caldă în zona sud

Ionut Popa: Bahluiului nu avem apă cald

Ramon Strachinescu: Parca trebuia sa fie cu 20% mai multa caldura, numai minciuni, pe decembrie intretinerea este de 660 lei, dar caldura de la bec.

Camelia Dimulescu: Dar asa este din 1 ianuarie…O bataie de joc.

Deși Termo Ploiești și Primăria Ploiești nu au comunicat oficial ce se întâmplă cu furnizarea agentului termic, surse din administrație susțin că de vină ar fi mai multe avarii ale Electrica în zonele în care sunt amplasate punctele termice, precum Aleea Streiului sau Aleea Godeanu.

În lipsa alimentării cu energie electrică, pompele care livrează apă caldă și căldură în cartierele afectate de avarie nu funcționează.

UPDATE Avariile ar fi fost remediate, astfel încât punctele termice vor redeveni funcționale și vor livra apă caldă și căldură.