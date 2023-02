Cât a costat deszăpezirea cu ”cântec” din ianuarie de la Ploiești

Prima și singura ninsoare din această iarnă, din 27 ianuarie, a paralizat circulația rutieră din Ploiești la primele ore. Abia în a doua parte a zilei situația a revenit oarecum la normal, după ce au acționat cu întârziere utilajele de deszăpezire. Operatorul Blue Planet a trimis recent Primăriei Ploiești factura de plată a serviciilor prestate.

Imaginile cu străzile acoperite de zăpadă și gheață în dimineața zilei de vineri, 27 ianuarie, sunt încă proaspete în memoria ploieștenilor.

Atunci șoferii, dar și călătorii din mijloacele de transport în comun s-au confruntat cu blocajele din trafic, utilajele de deszăpezire acționând cu întârziere.

Până când ”natura” nu a rezolvat problema au avut de suferit și pietonii, trotuarele și stațiile TCE nefiind curățate de zăpadă și gheață, așa cum ar fi trebuit.

Recent, operatorul Blue Planet a transmis Primăriei Ploiești nota de plată pentru deszăpezirea din luna ianuarie, peste 447.000 de lei, echivalentul a aproape 100.000 de euro după cum urmează:

îndepărtat polei și zăpadă până la 5 cm cu material antiderapant pe o suprafață de 5.147.000 metri pătrați: 152.229 lei plus TVA 28.923 lei,

curățat manual zăpada – 91.000 de mp: 51.065 lei plus TVA 9702 lei,

îndepărtat mecanizat zăpada trotuar/carosabil cu lamă – 375.000 mp: 5709 lei, plus TVA 1084 lei

curățat zăpada cu lama și împrăștiat material antiderapant concomitent – 3.941.000 mp: 166.119 lei, plus TVA 31.562 lei

Încărcat și transportat zăpadă și gheață -18 tone: 567 lei, plus TVA 107 lei

În ceea ce privește defilarea ca în epoca de aur a utilajelor de deszăpezire (detalii și video aici), care a avut loc duminica trecută, la Ploiești, pe ”uscat”, cheltuiala cu motorina consumată va fi suportată de operator.

Reamintim că Blue Planet a fost amendat de Poliția Locală Ploiești pentru deszăpezirea deficitară cu 2500 de lei.

De altfel și Primăria Ploiești a fost amendată de Poliția Rutieră pentru haosul din trafic la prima și singura ninsoare din această iarnă.

Tot pentru luna ianuarie, același operator va încasa alți bani, respectiv 1,7 milioane de lei, pentru curățenia stradală din Ploiești.