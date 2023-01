Scrisoarea de mulțumire a unor turiști din București adresată salvamontiștilor din Bușteni: „Prietenii noștri veniți din Germania și Canada au rămas fără cuvinte”

O scrisoare de mulțumire adresată salvamontiștilor din Bușteni confirmă profesionalismul acestora și umanitatea de care dau dovadă în timpul intervenților.

O turistă care făcea parte din grup a avut nevoie de asistență medicală pe 30 decembrie, după ce într-o plimbare de la Peștera la Sfinx s-a rănit.

Scrisoarea primită de salvamontiștii prahoveni

„Totul s-a întamplat ca într-un vis, un vis frumos datorită unui OM deosebit, căruia din păcate nici numele nu l-am aflat, dar care și-a facut treaba repede, profesionist și cu modestie demnă.

Pe 30 decembrie am zis să vedem Sfinx-ul și am urcat de la Peștera un grup de oameni maturi, echipați bine pentru o poză și o admirare a naturii. În jurul prânzului o bucată de gheață a întrerupt bucuria și am zis să întrebăm cabanierii de la adăpost, dacă știu vreo tehnică de îndreptare a unei scrânturi de mână (am bănuit eu).

Au refuzat justificat și au sunat instant la Salvamont, ne-au rugat să nu intreprindem nimic și în 5 minute a venit salvatorul. El, OMUL a luat-o pe soția mea, i-a pus două atele și a coborât-o în Bușteni, unde anunțase între timp SMURD-ul și în 15 minute era cu radiografia făcută și pe masa de operație la spitalul din Azuga.

Până să ajung eu de lângă Peștera Ialomicioara la Azuga, era cu ghipsul pus și aștepta să ne întoarcem pentru că a doua zi să întâmpinăm Anul Nou, așa cum ne potrivisem vacanța cu prietenii.

S-a dansat toată noaptea, iar în toiul petrecerii preț de o clipă OM bun și la tine noi ne-am gândit. Așa spune un vers din melodia lui Dan Aldea – Sfinx, totul parcă predestinat.

Nu-ți știm numele, dar în mintea noastră ești Omul bun și-ți mulțumim din suflet.

Să ai un An Nou minunat, așa cum ți-este sufletul!

Cu drag, Angela și Marian din București.

P.S.: Prietenii noștri au venit din Germania și Canada și au rămas fără cuvinte văzând cum s-a rezolvat problema noastră. Nu spun ce mândrie am simțit că aceste lucruri s-au întâmplat în România. Jos pălăria. ”