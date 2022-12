„Am stat 8 ore cu fetița bolnavă la Pediatrie, iar doctorița care era de gardă nici nu s-a uitat la ea”. Un părinte, decis să sesizeze Colegiul Medicilor din cauza indiferenței unui cadru medical

Din nou, un părinte reclamă timpii prea mare de așteptare pe care trebuie să îi petreacă cu copilul bolnav pe holurile unității de primiri urgențe a Spitalului de Pediatrie din Ploiești. Denisa Șerbăneci a mers, sâmbătă seara, cu fetița sa, de doar trei ani, la camera de gardă, însă, susține aceasta, medicul nici măcar nu a vrut să se uite la copil. Femeia a așteptat 8 ore pentru ca cea mici să fie consultată, însă, spune ploieșteanca, a fost nevoită să plece cu fetița exact așa cum a venit. Conducerea spitalului reacționează și spune că respectivul caz nu constituia o urgență medicală.

„Sâmbătă, (n.r. 24 decembrie), am mers cu copilul al Petrolul. Fetița făcuse febră acasă, tușea și nu mâncase nimic de două zile. Mi s-a făcut fișa după o oră, era lume multă. Medicul de gardă trecea mere peste fișa copilului și băga în față alți părinți cu copii, care, zic eu, nu erau urgențe. Vorbeam cu doctorița și se făcea că nu mă aude. Parcă eram invizibilă. Pur și simplu, nu îmi răspundea. Copilul meu a adormit pe scaun în fața ei și ea era nepăsătoare.

Am așteptat 8 ore să o vadă și nimic. S-a făcut 1 noaptea și nu a consultat-o. Am plecat plângând cu copilul bolnav la ora aceea târzie. Am revenit în ziua de Crăciun, dimineața, și atunci mi-a văzut copilul un alt doctor Nu este posibilă o astfel de atitudine din partea unui cadru medical”, ne-a povestit Denisa Șerbăneci, mama fetiței.

Femeia este hotărâtă să sesizeze Colegiul Medicilor, fiindcă nu i se pare normală o astfel de situație.

În replică, managerul Spitalului de Pediatrie Ploiești, medicul Anca Miu, spune că a făcut investigații interne, reieșind faptul că respectivul caz nu a constituit o urgență, acesta fiind motivul pentru care medicul de gardă nu i-a acordat prioritate la consult fetiței.

„Copilul Șerbăneci era caz de nivel IV, nonurgent, cod albastru. Medicul de gardă a văzut mai întâi cazurile nivel III, urgente ( cod verde). De aceea timpii de așteptare mari. Vă spun că, în această perioadă, este haos aici. Avem și epidemia de gripă care pune capac. Vedem, zilnic, între 160 și 200 de copii. Enorm. Revin asupra necesității înființării unui centru de permanență care ar ar putea funcționa chiar aici, în spital. Spun asta de nu știu cât timp. Nu se vrea, nu se poate, pe nimeni nu interesează. Știți cât ar degreva din sarcinile unui medic înființarea unui astfel de centru? Enorm”, a precizat medicul Anca Miu.

Centrele de permanență sunt, de fapt, cabinete ale medicilor de familie, cu program de funcționare extins. Ele au fost gândite cu scopul de a determina oamenii să nu mai meargă la spitalele de urgență pentru probleme medicale care pot fi tratate în cabinete.

La nivelul județului, s-a dispus de către Ministerul Sănătății înființarea unui astfel de centru la Spitalul Municipal Câmpina. Este un centru unde un medic de familie asigură evaluare pediatrică pentru copiii cu viroze respiratorii. Programul de lucru este de luni până vineri, de la ora 08.00 la ora 13.00 . „Și aici eu vin și vă întreb. Dacă un copil are nevoie de consult în weekend sau după ora 13.00, ce face? Că doar nu se îmbolnăvește „după program”. Evident, vine tot la UPU, indiferent de gravitate, fiindcă nu are unde în altă parte”, a mai precizat managerul Spitalului de Pediatrie Ploiești.