A venit Moş Crăciun la sala de box a lui Titi Prosop cu emoții, daruri, lacrimi de bucurie şi multe surprize

Am aflat vestea cu o seară înainte: Moș Crăciun urma să vină la sala de box a lui Titi Tudor să împartă cadouri micilor boxeri despre care povesteam săptămâna trecută. Am ajuns târziu la eveniment, nu am prins momentul venirii moșului, dar am prins momentele de împlinire de după eveniment.

Titi Tudor și Adrian Pîrlogea se învârteau și alergau la toată lumea, aveau grijă de toți, dădeau interviuri televiziunilor prezente la eveniment. L-am așteptat pe „nea Titi” să termine și l-am întrebat ce face. „Sunt bine. Sunt foarte bine!”, ne-a spus maestrul cu lacrimi în ochi. Cu două săptămâni în urmă avea emoții, nu știa cum va ieși, dar, într-un final totul a fost superb. „A fost cel mai frumos Crăciun de până acum. A fost un Crăciun religios…”, a declarat maestrul.

Fetele, care săptămâna trecută au fost la București pentru selecția lotului național, nu mai semănau deloc cu cele din sala de antrenament. Îmbrăcate frumos, cu părul aranjat și zâmbetul pe buze, se pozau fericite lângă brad cu cadourile primite și dădeau interviuri. Toată încrâncenarea de pe chipuri le dispăruse și zâmbeau în fața aparatelor de fotografiat și camerelor de luat vederi.

Un preot, fost pugilist, a venit să se roage de Crăciun împreună cu copiii

Cei prezenți, pe lângă bradul din ringul de box și sosirea lui Moș Crăciun, s-au bucurat și de prezența preotului Constantin Trăistaru, venit special din Olt pentru a participa la acest Crăciun.

Fost pugilist, părintele a îmbrăcat sutana în urma unei chemări pe care a simțit-o, așa cum singur povestește. Acum este preot în județul Olt, are șapte copii și ține aproape de boxerii de acolo. Le-a înființat o sală de box și, ieri, împreună cu antrenorul echipei, a adus micuții pugiliști în „templul boxului românesc”, așa cum denumește el sala Titi Prosop din Ploiești.

„Știți ce este sala asta? Este templu boxului românesc. Nu numai Doroftei a trecut pe aici, ci și Bute, și Vaștag… Un copil care face box și intră în această sală, pe unde au trecut atâția campioni mondiali, se simte ca într-un templu”, spune preotul Constantin Trăistaru.

Mă uit la copiii olteni care au venit cu el. Stau în tribună și se uită fascinați spre ringul de box. Sunt trei băieți, cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani, care se visează campioni. Și, pentru a le arăta unde se fabrică marii campioni, antrenorul lor și preotul Trăistaru i-au adus la Ploiești. A fost cadoul pe care l-au primit de Crăciun, poate cel mai frumos cadou la care puteau spera.

Nea Titi are planuri mari pentru 2023: Olimpiadă, campionate și… nepoți

„Avem de treabă mult anul viitor. Avem pregătirea pentru Olimpiadă la seniori. Dumitrescu și Ghinoiu au șanse mari. Apoi avem Campionatul European de Juniori… Am discutat cu primăria, am vrea să-l organizăm aici, la Ploiești. Am speranța că vom reuși.”, spune Titi Tudor.

Pentru oraș ar fi un eveniment de mare anvergură, care ne-ar mai scoate puțin din groapa în care am căzut. Acum să se țină primăria de cuvânt, dar „nea Titi” crede că o va face și că va fi bine.

În ceea ce privește viața personală, Titi Tudor este fericit. Anul care vine va deveni bunic pentru prima dată iar emoția care îl încearcă nu poate fi descrisă în cuvinte.

Moș Crăciun i-a făcut lui cel mai frumos cadou cu putință: un nepot. Și asta s-a întâmplat la propriu deoarece Moșul care a venit ieri la sala de box să împartă daruri celor prezenți a fost chiar fiul lui, stabilit în Elveția, și care a venit de Sărbători acasă. El va deveni în scurt timp tată pentru prima dată, făcându-l astfel pe „maestru” un bunic fericit.

Multă bucurie și emoție a fost aseară în Sala „Upetrom” Titi Prosop la Crăciunul boxerilor. Au venit televiziunile naționale, s-au luat interviuri, s-au realizat materiale ample. Dincolo de toate, la final, când lumea a plecat și „nea Titi” s-a așezat pe una din băncile tribunei ca să-și tragă sufletul, se citea pe fața lui că este un om fericit deoarece a fost martor, pentru a nu știu câta oară, la încununarea muncii sale.

2023 se anunță un an cu multe evenimente în lumea boxului ploieștean iar Titi Tudor, parcă mai mult decât oricând, este gata de treabă și încrezător că totul va fi mult mai bine decât până acum.