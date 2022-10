Mucegai și igrasie în apartamentele ploieștenilor, din cauza lipsei căldurii

Lipsa căldurii din apartamente începe să afecteze locuințele ploieștenilor. Mucegai și igrasie pe pereți, din cauza regimului termic necorespunzător din interior. Doamna Mariana locuiește într-un apartament din cartierul Malu Roșu. Este unul din cei 130.000 de ploieșteni afectați de lipsa apei calde și a căldurii. De aproximativ trei săptămâni, femeia a sesizat cum, pe la colțurile camerelor, pereții au început să se umezească, formându-se mucegai și igrasie, pe care aceasta este nevoită, zilnic, să le curețe cu clor.

„Îl invit pe domnul primar să respire aerul de la mine din casă. De 18 ani locuiesc în acest apartament și niciodată nu am avut probleme. Acum, de când a venit frigul și noi stăm fără căldură și fără apă caldă, pereții casei mele sunt umezi, plini de mucegai și igrasie. Am copil cu dizabilități. Am fost cu ea în spital patru zile și când am revenit nu se putea respira în casă. 4 zile am lipsit. Mucegaiul și igrasia au început să apară de acum circa 3 săptămâni, dar acum e din ce în ce mai rău. Zilnic șterg pereții cu clor. Vin cu copilul bolnav de la spital și risc acum să o îmbolnăvesc și mai rău”, ne-a povestit, revoltată ploieșteanca.

Mai mult, spune femeia, „când am revenit cu copilul de la spital, acum câteva zile, până și suportul din lemn pentru cuțite avea mucegai pe el, iar pungile din hârtie erau umede. În ce condiții am ajuns să trăim. Ei fac ședințe peste ședințe, iar noi suferim în case. De frig, fără apă caldă, iar acum nu putem respira și riscăm să ne îmbolnăvim la plămâni din cauza igrasiei și mucegaiului”.

Femeia mai are o teamă. Asemeni multor altor ploieșteni, a recurs la soluții de compromis pentru a nu-și ține copilul bolnav în frig. A achiziționat un calorifer electric pe care îl mută dintr-o cameră în alta.

„Mi-e groază să mă gândesc cât voi plăti. Dar nici pe 18 grade nu puteam sta, noaptea. În loc să îi iau tratament copilului, mă gândesc și la facturi. Cum ce am greșit noi, ploieștenii de rând, să suferim în halul acesta de atât timp?”

Doamna Mariana spune că a contactat un avocat și are de când să dea în judecată municipalitatea ploieșteană.