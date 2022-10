Cea mai lungă punte pietonală din țară se află în Prahova. E construită din lemn și are aproape o jumătate de kilometru

Cea mai lungă pasarelă pietonală din România se află în Prahova și traversează râul Teleajen. Are o lungime de aproape jumătate de kilometru și este veche de peste 90 de ani. Recent, pentru că puntea este esențială pentru sute de oameni, au fost investiți 40.000 de lei pentru reabilitarea ei.

Puntea pietonală face legătură între comuna Gura Vitioarei (satul Fundeni) și comuna Măgurele (satul Coada Malului).

Localnicii o știu de când lumea. Chiar primarul Gheorghe Stănescu, ne-a mărturisit că pasarela, de altfel emblematică pentru comună, e cunoscută atât de copii, cât și de bătrânii satului, care, mulți, „acolo au pomenit-o”.

„Da, avem cea mai lungă punte pietonală din lemn. Are în jur de 400 de metri lungime , iar pe înălțime, undeva la 6, 7 metri. Din istorisirile localnicilor, știu că e veche de pe la 1930. Se deteriorase, așa că, în 2018, am reabilitat-o cu bani din bugetul local. E o pasarelă susținută de cabluri. Am îmbrăcat-o în lemn și am montat plase pentru siguranță. E o mândrie locală să știm că avem cea mai lungă punte din județ, din țară chiar”, a precizat primarul comunei Gura Vitioarei, Gheorghe Stănescu.

Zeci de oameni tranzitează, zilnic, locul, mai ales că, sătenii din Fundeni, spre exemplu, au posibilitatea, datorită acestei punți să ajungă în DN1 A.