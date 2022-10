Super concert caritabil la Ploiești, organizat de fundația lui Codin Maticiuc și MRS Residence, pentru spitalul de pediatrie

În primăvara anului viitor, la Ploiești va fi organizat un concert caritabil. Fondurile strânse din vânzarea biletelor, dar și din sponsorizări, vor fi folosite pentru extinderea și modernizarea unității de primiri urgențe a spitalului de pediatrie. VIDEO la finalul textului.

Acțiunea caritabilă va fi organizată de Mrs Residence, în parteneriat cu Fundația Metropolis condusă de Codin Maticiuc, care derulează campania ”Spitale publice din bani privați”.

Astăzi, la spitalul de pediatrie din Ploiești, a avut loc conferința de presă pentru lansarea proiectului caritabil, la care au participat Anca Miu, directorul spitalului, Dan Constantin Aldea, director executiv Maristar – MRS Residence și Codin Maticiuc, președintele Fundației Metropolis.

”Până la realizarea unui spital municipal nou avem nevoie de o nouă cameră în care să primim copiii și părinții. Actuala unitate de primiri urgențe nu face față afluxului mare de pacienți, care a ajuns anual la peste 40.000 de persoane” a declarat managerul spitalului de pediatrie, Anca Miu.

Aceasta a precizat că suma necesară extinderii și modernizării UPU a fost evaluată în 2019 la 100.000 de euro, însă din cauza majorării prețurilor la materiale de construcții și servicii, investiția ar fi cel puțin cu 50% mai mare decât înainte de pandemie.

”Suntem datori să ne implicăm în comunitate și de aceea am ales acest proiect, alături de Fundația Metropolis a lui Codin Maticiuc, care derulează proiecte similare în mai multe orașe din țară. Vom face tot ce depinde de noi pentru ca spitalul de copii să aibă o unitate de primiri urgențe modernă” a declarat Dan Constantin Aldea, director executiv Maristar – MRS Residence. Acesta a precizat că firma pe care o reprezintă nu va participa la selecția de oferte pentru desemnarea constructorului care va realiza investiția.

La rândul său, Codin Maticiuc, a declarat: ”Când am aflat că o firmă din Ploiești este dispusă să facă acest proiect, am acceptat imediat să dublez suma strânsă din conturile fundației mele. Intenționăm să organizăm la Ploiești un super-concert, cu artiști care sunt deja ambasadori ai proiectului nostru pentru modernizarea spitalelor de stat cu fonduri private. Încă nu am definitivat lista celor care au urcat pe scenă, dar vă pot spune că Teo Rose, de exemplu, și-a manifestat dorința de a cânta gratuit, la Ploiești, pentru spitalul de copii”.

Organizatorii au promis că în cel mai scurt timp posibil vor anunța data concertului, locul de desfășurare, dar și prețul biletelor.

VIDEO