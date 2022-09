Dezvăluirile șocante ale unei gimnaste de AUR: „Antrenorii m-au bătut și mi-au spus că sunt o maimuță umflată cu pompa!”

Gimnasta Amalia Puflea, o sportivă de doar 15 ani, medaliată cu aur la numeroase competiții, amenință cu sinuciderea din cauza tratamentului inuman la care este expusă din cauza antrenorilor săi. Fata a făcut dezvăluiri absolut halucinante despre jignirile și bătăile primite atât de ea, cât de restul colegelor din lot. „Domnul antrenor (n.r. Lucian Sandu) m-a lovit peste cap! Mi-a zis că sunt o maimuță umflată cu pompa”, a mărturisit gimnasta.

Fata a părăsit lotul de gimnastică de la Deva, fiind terorizată, spune mama ei, de comportamentul antrenorilor Lucian Sandu și Gina Gogean.

„Am început gimnastica la 2 ani și 8 luni. Visam să ajung ca Nadia Comăneci. La început a fost bine la Deva. Apoi au început abuzurile. Aveam răni grave la picioare și am fost obligată să concurez. Mi-au scos ungia de la degetul mare. Acolo a fost infecția…sângeram. Am fost forțate să concurăm cu fracturi, am fost jignite, maltratate fizic și psihic”, a mărturisit sportiva pentru prosport.ro.

Copila de doar 15 ani a amenințat că se aruncă de la etaj dacă mai rămâne sub tutela celor doi antrenori.

„Cum să îi spui unei tinere care muncește de la 2 ani și ceva că este „o maimuți crăcănată”, sau că „pune cartofi pe ogor cu fundul”? Expresii gen „morții mă-tii au forțat-o să concureze cu picioarele pline de sânge. Iar antrenorul, Lucian Sandu, m-a sunat să îmi spună că datorită lui a luat medaliile”, a povestit, revoltată mama gimnastei, Elena Onel.

Cel care a sărit în sprijinul sportivei a fost fostul antrenor, Octavian Belu. Acesta ac dus-o pe sportivă și pe alte câteva fete la Vinea, pentru tratament.

Mama Amaliei a retras-o pe tânără de la centrul de la Deva. Între timp, Federația Română de Gimnastică nu recunoaște abuzurile, susținând că „nu există nicio presiune la antrenamente, dovadă recentul festival olimpic de mare succes”.

Abuzurile în gimnastică sunt reclamate de sportivi din întreaga lume. Există chiar și o mișcare „gymnastalliance”, unde tinerii își pot expune situațiile problematice prin care trec. Mai multe federații au pornit investigații. Unele au suspendat antrenorii și au deschis linii telefonice unde sportivii să poată reclama abuzurile.