„Nimeni nu mai vrea să lucreze într-un spital de stat. În doi ani, riscăm să rămânem fără medici pediatri!”

Nemulțumiri la Spitalul de Pediatrie din Ploiești. Periodic, părinții se plâng că așteaptă cu copiii bolnavi ore în șir la triajul de la UPU. Unii aparținători chiar se ceartă cu cadrele medicale, nu rare fiind situațiile în care a fost nevoie de intervenția Poliției pentru a calma spiritele. Managerul spitalului, Anca Miu, spune că personalul medical este subdimensionat. Mai mult, dacă în doi ani nu vor apărea medici noi, secția de pediatrie rămâne fără personal.

Părinți care spun că așteaptă prea mult cu micuții bolnavi la ușă. Sau care susțin că personalul medical îi tratează cu dispreț, ori îi ignoră complet. Altercații între cadrele medicale și cei veniți la spital cu copiii. Intervenții ale Poliției în momentul în care s-a lăsat cu jigniri, amenințări sau lovire.

Cel mai recent scandal a avut loc chiar ieri seară. Cel puțin 20 de părinți cu copii bolnavi așteptau să intre la Camera de Gardă. Un haos general, părinți scandalizați, copii care plângeau și …un personal medical care nu făcea față tuturor solicitărilor.

„Ieri am avut 118 prezentări la UPU. Nu avem medici! Nu facem față, suntem subdimensionați. Cum să reziste un singur doctor la atâtea cazuri? Am 8 medici pe urgențe. Organigrama aprobată de CL permite 15 astfel de posturi. Nu vine nimeni. Din ianuarie 2023 vom mai avea doi rezidenți, plus un medic ce revine din creștere copil. Și tot am patru posturi vacante. Nimeni nu mai vrea să lucreze la un spital de stat și să îndure tot ce îndurăm noi. Vin, fac rezidențiatul și pleacă la clinici private sau în policlinici. Știți câți dintre cei care termină rezidențiatul vin să lucreze în provincie? 1%! Asta spune multe”, susține medicul Anca Miu, managerul Spitalului de Pediatrie Ploiești.

Același manager consideră că, dacă în doi ani, nu se vor lua măsuri al nivel de Minister al Sănătății pentru atragerea medicilor tineri către spitalele de stat, unitatea pediatrică din Ploiești va rămâne fără doctori.

„Am 8 medici pe secția de pediatrie, la 90 de paturi. În doi ani risc să rămân fără niciunul. Se vor pensiona. Sunt cadre medicale trecute de 60 de ani. Dacă nu există modalități de a-i convinge pe rezidenți să rămână inclusiv la acest spital de stat, nu știu ce va fi”, a concluzionat managerul Spitalului de Pediatrie Ploiești.