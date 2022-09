Terorizată de un clan de romi. O familie din Ploiești, amenințată și atacată de vecini, chiriași ai unei locuințe sociale

O familie cu trei copii, dintre care unul cu handicap sever, este terorizată, de ani de zile, de o familie de romi formată din 17 persoane, cu care împarte imobilul. Practic, familia terorizată locuiește la parterul clădirii, proprietate personală, în timp de scandalagii plătesc chirie la Primărie pentru cele trei camere aflate la mansarda imobilului, un pod mai exact, care nu e racordat la utilități. Conflictele între cele două familii sunt vechi. Ultima dată, proprietarul spațiului de la parter a fost atacat de romi cu toporul.

Imobilul cu pricina se află pe strada Vega, numărul 2, din Ploiești. Deși există ordin de evacuare pentru familia Rășilă, se pare că acesta nu a fost respectat de către chiriași, aceștia contestând decizia prin apel, principala motivație fiind aceea că ei sunt asistați social și au nevoie de un spațiu de locuit. Instanța în acest caz este în pronunțare. Decizia finală ar trebui să fie luată pe 29 septembrie. Până atunci, poliția vine, ori de câte ori este sesizată, dă avertismente sau amenzi și atât.

Citește și: Scandalagii din Vega, tolerați de Primăria Ploiești! O sentință de evacuare din octombrie 2021 nu a fost pusă în executare nici acum!

„Fac gălăgie, muzica este dată la maximum, au făcut modificări ilegale la construcție și nimeni nu a luat nicio măsură. Am chemat de atâtea ori poliția, fiindcă ne-au lovit, pe mine și pe soțul meu, ne-au amenințat cu moartea, chiar de față cu agenții ultima dată. Nu mai vorbesc despre pagubele materiale produse. Ridică garduri ilegal, demolează când și cum vor, iar noi nu putem trăi în liniște. Băiatul meu de 12 ani are handicap sever, e epileptic și este terorizat de această familie. Chiar dacă noi suntem proprietari din 2020, având contract de vânzare -cumpărare, ne-au spus că nu se lasă până nu plecăm din casă”, ne-a declarat, sub protecția anonimatului, proprietara imobilului de pe Vega.

Femeia, pe sistem nervos, s-a îmbolnăvit de coxartoroză, dincolo de starea de anxietate dobândită.

Pentru a se „delimita” de scandalagii din mansardă, proprietarii parterului imobilului s-au văzut nevoiți să blocheze accesul. Mai exact să monteze o placă din lemn, bătută în cuie, în dreptul scărilor.

„Nu le pasă de lege și imediat sar la bătaie. Soțul meu a fost agresat, eu la fel. A fost lovit cu pumnii și picioarele. A fost nevoie de certificat medico -legal. Au lovit cu toporul în gard. Ne-au amenințat cu moartea de față cu Poliția. Au numeroase plângeri formulate. Contractul de evacuare e valid, plătesc 110 lei chirie, dar ei îl contestă în instanță”, a mai mărturisit ploieșteanca terorizată de vecinii romi.

Așteptăm un punct de vedere reprezentanților Direcției de Patrimoniu din cadrul Primăriei Ploiești cu privire la această situație. Vom reveni cu amănunte.