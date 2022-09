O locatară din Slănic, care se încălzește cu curent pentru că orașul nu este racordat la gaze, mesaj pentru guvernanți: ”Ce voi face la iarnă?”

O cititoare care locuiește în orașul Slănic, unde nu există rețea de gaze, va fi afectată de măsura guvernului de a plafona la 255 kwh consumul lunar până la care tariful să fie subvenționat. Aceasta se consideră discriminată și cere guvernanților să revină asupra acestei măsuri care va genera facturi uriașe la iarnă celor aflați în aceeași situație.

Sesizarea cititoarei:

Bună ziua. Îmi permit să vă atrag atenția asupra unui caz de discriminare evidentă și cu consecințe absolut tragice, pentru o parte din cetățenii acestui județ. L-am ascultat aseară pe ministrul Virgil Popescu, care a anunțat renunțarea la limita pentru consumul la gaze, „pentru că sunt pensionari care stau în case mari”.

În atare condiții, vă rog cu respect, să deschideți discuția și despre situația disperată a cetățenilor care: locuiesc la bloc, în localități fără racordare la gaze și folosesc pentru încălzire centrale electrice.

Desigur că în perioada rece nu se pot încadra în baremul celor 255 kw și oricum, costurile vor fi enorme, chiar dacă ar face economii la sânge.

În general, în astfel de condiții stau oameni mai simpli, cu venituri modeste, pensionari rămași singuri, cum este și cazul meu:

… am 74 de ani.

… sunt pensionară singură.

… stau la bloc, în Slănic – Prahova, după cum știți, oraș neracordat la gaze.

… mă încălzesc cu centrală pe curent electric.

… pe scara, sunt încă șase familii de pensionari, în aceiași situație.

… de fapt, patru au rămas singuri, deci cu o singură pensie.

În iarna trecută, care a fost blândă, fără precipitații, am trăit în următoarele condiții:

… termostatul din dormitor a fost fixat la 18 grade.

… logic, centrala pleca atunci când temperatura scădea la 17.5 grade.

… am avut deschis numai caloriferul din dormitor.

… în bucătărie am avut 7,5 grade iar în sufragerie 6.

… boilerul încălzește apa la 40 grade.

… pentru ultimele două luni de iarnă, am avut factură de 1.680 lei

… ar fi fost mai mare, noroc cu compensarea de 580 de lei

… e drept, am o pensie nesimțită, de fost informatician (analist – programator, încă din 1976): 2272 lei

… ca atare, nu mă încadrez pentru nici un fel de sprijin.

Ce voi face la iarnă? Nici vorbă de a mă încadra în baremul celor 255kw.

… am folosit numai becul din baie (din cel economic)

… în dormitor am lumină de la TV.

… am frigider, boiler, televizor, calculator, încarc telefonul și tableta.

… am spălat numai de două ori pe lună, o singură tură de mașină.

… dușul se face rapid și cu apa călâie, ca în armată.

… noaptea umblu prin casă cu lanterna.

… cum să mai fac economie?

… în această iarnă blândă nu am putut scade consumul sub 650kw.

… am apartamentul anvelopat, dar scara blocului este locuită 50 la sută.

… sunt plecați în străinătate… sau își păstrează locuința numai pentru concedii (avem salină, lacuri cu apa sărată).

… pe tronsonul meu, am singurul apartament locuit.

… practic, le încălzesc și pe celelalte.

Ce vină am?

De ce sunt ignorați total… cei aflați în situația mea, adică cei care au încălzirea bazată pe centrale cu curent electric, fără posibilitatea unei alternative?

SE POATE GASI O SOLUTIE SI PENTRU CEI CE FOLOSESC (DE NEVOIE) CENTRALE PE CURENT ELECTRIC?

Știu că nu sunt multe cazuri de cetățeni ce locuiesc la bloc, fără a fi racordați la gaze.

Cum am mai zis, în general sunt în orașele mai mici și oameni mai simpli, fără curajul de a-și face auzite necazurile.

Dar situația energetică actuală face ca mii de cetățeni ai acestei țări, să rămână fără nici o posibilitate de încălzire.

Știu că se lucrează la ordonanță pentru compensări și nicăieri nu am auzit să se discute și situația blocurilor din orașele neracordate la rețeaua de gaze, unde baremul de 255 kw, pentru consumul de energie electrică, nu poate fi respectat.