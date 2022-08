Umilință la bac. O profesoară povestește că a fost plătită cu 3,66 de lei pentru corectarea unei lucrări

Profesoara de la Colegiul Național „Sf. Sava” din București povestește că niciodată nu a suferit o umilință mai mare.

Pentru a ajunge să fie corector la bac, aceasta a trebuit să întreprindă o serie de demersuri, de la declarații, contracte, angajamente, copii ale actelor, adică „un ditamai dosarul”. A urmat instruirea, timp pierdut fiindcă nu încărcau lucrările pe platformă.

„Am evaluat, am trimis borderoul la secretariatul comisiei, am semnat și am plecat. Mi s-a spus că trebuie să vin și ziua următoare pentru a semna cataloagele. M-am conformat. Încă un drum. Oameni buni, 22 de lei!. Adică 3, 66 de lei pentru fiecare lucrare. Voi face demersuri să virez această sumă în contul Ministerului Educației. Eu vreau să fiu voluntar”, a scris cadrul didactic pe pagina sa de Faceebok