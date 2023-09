Profesorul Horia Toma a fost primarul Ploieștiului în perioada 1996-2000. După o lungă perioadă de tăcere, fostul primar a revenit în spațiul public în cadrul emisiunii Proces Verbal.

Horia Toma a declarat că după ce a ieșit la pensie a decis să se retragă și din politică.

”Sunt într-o n ouă etapă a vieții mele care îmi place foarte mult. Nu mai am răspunderi, nu mai am grijă, nu am de făcut raportări, nu aștept controale…” a mărturisit Horia Toma.

Emisiunea Proces Verbal cu Horia Toma poate fi urmărită aici: