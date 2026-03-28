Când se dau examenele de corigență. Elevii care nu se prezintă riscă să rămână repetenți

Luiza Toboc
Examenele de corigență pentru elevii din clasele primare, gimnaziale, liceale și profesionale au loc în perioada 6–17 iulie 2026, potrivit adresei transmise de Ministerul Educației. Elevii care nu se prezintă la aceste examene riscă să rămână repetenți.

Pentru a fi declarați promovați, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 (echivalentul calificativului „Suficient”) la proba de corigență.

Potrivit portainvatamant.ro, elevii din clasa a VIII-a care au susținut și promovat examenul de corigență se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, în perioada 10–12 august 2026.

În această etapă pot fi repartizați și absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională.

Elevii din clasele terminale de liceu, care au susținut și promovat corigențele, se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat – sesiunea august 2026, în perioada 14–21 iulie 2026.

Elevii claselor terminale de liceu, ai învățământului profesional și ai stagiilor de pregătire practică, care au promovat examenele de corigență în sesiunea 6–17 iulie 2026, se pot înscrie la examenul de certificare a competențelor profesionale, sesiunea august 2026

