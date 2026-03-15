- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEducație

Echipele de robotică din Ploiești și Câmpina luptă la București pentru calificarea la Campionatul Mondial de Robotică

Autor: Observatorul Prahovean
robotica

Finala Națională FIRST Tech Challenge România se desfășoară weekendul acesta, la București, în Sala Polivalentă. Printre cele 96 de echipe participante care luptă pentru biletul către Mondialele din SUA se numără și patru echipe de robotică din Ploiești și una din Câmpina.

- Publicitate -

Etapa națională FIRST Tech Challenge reunește cele mai bune echipe din țară, iar miza o reprezintă calificarea la evenimente internaționale de top, printre care Campionatul Mondial de la Houston.

Într-un campionat cu 2 divizii, semifinale și finala între divizii, plus 20 de locuri de avansare pentru competiții internaționale, echipele de robotică își vor demonstra abilitățile în ceea ce privește proiectarea și programarea de roboți, capabili să îndeplinească numeroase sarcini.

- Publicitate -

Primele 5 echipe vor merge la competiția mondială din Houston, SUA. FIRST Tech Challenge (FTC) se adresează elevilor din clasele 7-12 și presupune proiectarea, construirea și programarea unui robot.

Din Prahova participă la competiția națională cinci echipe, care au înregistrat rezultate deosebite la etapa Regională Sud-Est a competiției FIRST Tech Challenge, desfășurată la Sala Sporturilor „Olimpia”.

Este vorba despre Info 1 Robotics și Eastern Foxes, de la C.N. „I.L. Caragiale”, Ro2D2 și Brave Bots de la C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești, dar și Team Undefined de la C.N. „Nicolae Grigorescu” din Câmpina.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -