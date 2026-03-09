Profesor din Câmpina, șocat de răspunsul unui elev cu media 9,50: „Nu știe câte picioare are un iepure”

Mihai Iordache este proful atipic din Câmpina, care pregătește la matematică, pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, aproape 200 de copii din oraș, dar și din București. Are doar 27 de ani și este îndrăgit, dar și neînțeles de mulți prin prisma felului diferit în care a ales să predea copiilor matematica. În urmă cu câteva zile, Mihai a povestit, pe pagina sa de Facebook, un moment care l-a blocat, petrecut cu unul dintre elevii săi de-a opta, de la Școala Centrală din Câmpina. Copilul, spune proful atipic, are media generală 9,50. „Nu știe câte picioare are un iepure. Trebuie să ne mai mire ceva?”, se întreabă acesta.

- Publicitate -

Mihai Iordache a povestit că, în timpul unui test, elevul, cu media generală 9,50 și nota 8 la matematică, a dat un răspuns halucinant la o întrebare aparent simplă legată de numărul de picioare ale unui iepure.

Adolescentul a citit enunțul problemei și și-a luat dascălul prin surprindere în cel mai neașteptat mod posibil.

- Publicitate -

Practic, elevul a spus că nu poate rezolva problema propusă de profesorul său fiindcă nu știe câte picioare are iepurele.

„Testez un copil și îi dau această problemă. Nu mi-o face, spunându-mi că nu știe câte picioare are un iepure și acest lucru nu se studiază la matematică.

P.S.: Elevul este la o școală din Câmpina, având media generală 9,50+ și la matematică 8. Trebuie să ne mai mire așa ceva?”, a scris, pe Facebook, Mihai Iordache.

- Publicitate -

Contactat de Observatorul Prahovean, proful care reușește, datorită stilului de lucru „altfel”, să scoată performeri din elevi de corigență, a transmis că, prin postarea respectivă, a vrut să tragă un semnal de alarmă.

„Copiii aceștia iau note „după ureche”, nu pe merit. Nu știu, mulți dintre ei, decât TikTok și alte rețele sociale. Când îi întrebi niște lucruri elementare, de bun-simț, rămâi blocat de ce răspunsuri primești. Și ți le dau, așa, sfidător…

Nu au pic de gândire logică și coerență. Eu asta am vrut să transmit prin mesaj, chiar dacă îmi asum valul de critici cu privire la stilul meu de lucru și felul în care încerc să le insuflu adolescenților de azi dragostea pentru matematică”, a transmis Mihai Iordache.

- Publicitate -

Acesta se descrie ca fiind „un pedagog de școală nouă”, care consideră că orice copil trebuie lăsat să gândească liber, să pună întrebări, cât mai multe întrebări, și să primească răspunsurile într-o formă care să îl lumineze.

Pe viitor, Mihai, chiar dacă simte că duce lupta cu un întreg sistem, vrea să automatizeze sistemul său de predare.

„Am prieteni care lucrează la mari companii precum Facebook, Microsoft, Google, Amazon și vrem să facem o aplicație astfel încât toate videoclipurile mele cu exerciții explicative să fie salvate într-o bază de date.

- Publicitate -

Copiii să se uite acolo la exerciții, să gândească logic, nu mecanic și, dacă nu înțeleg ceva și se blochează, atunci să mă întrebe pe mine. Să nu mai primesc, însă, răspunsuri șocante de genul: nu știu câte picioare are un iepure fiindcă nu se studiază la matematică”.