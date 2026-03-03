- Publicitate -
Președintele Nicușor Dan a semnat numirea lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației

Autor: Luiza Toboc
Mihai Dimian

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian, rectorul Universității din Suceava, în funcția de ministru al Educației.  Ceremonia de depunere a jurământului are loc marți, 3 martie 2026, de la ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de numire a domnului Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării”, conform anunțului făcut de reprezentanții Guvernului.

Mihai Dimian a fost unicul candidat propus pentru funcția de ministru al Educației, de către conducerea PNL, în ședința de luni, 2 martie 2026.

„Propunerea PNL pentru portofoliul Educației, domnul Mihai Dimian, a prezentat în cadrul ședinței BPN viziunea sa asupra reformării și dezvoltării acestui domeniu.

Rectorul Mihai Dimian este susținut de Partidul Național Liberal în calitate de independent, cu misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului de învățământ din România în acord cu programul de guvernare, continuând în același timp eforturile de eficientizare a domeniului educației”, se arată într-un comunicat al PNL.

Funcția de ministru al Educației a rămas vacantă de la demisia lui Daniel David, pe 22 decembrie 2025. De atunci, portofoliul a fost ocupat, în calitate de interimar, de premierul Ilie Bolojan.

