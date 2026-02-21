Când au loc examenele de corigență în 2026 și în ce condiții elevii devin repetenti

Examenele de corigență din anul 2026 vor fi organizate în perioada 6 – 17 iulie. Cei care nu promovează testările sau nu se prezintă la acestea vor fi declarați repetenti. Elevii din clasele a VIII-a care promovează corigențele au acces la admiterea în licee în a doua etapă, cea din luna august, pe locurile rămase libere. Elevii din clasele terminale de liceu, care promovează examenul de corigență, se pot înscrie la bacalaureat tot în sesiunea a doua de examen, din luna august.

Când este un elev declarat corigent

Potrivit Ministerului Educației, sunt declarați corigenți elevii care obțin calificativul „Insuficient” sau medii anuale sub 5 la mai mult de două discipline de studiu.

De asemenea, intră în această categorie elevii care au media la purtare sub 6 sau cei care nu promovează examenele de corigență.

Statutul de corigent presupune susținerea unor examene suplimentare, în sesiunea organizată la finalul anului școlar sau, după caz, într-o sesiune specială.

Cine este declarat repetent

Ministerul Educației precizează că sunt declarați repetenti următorii elevi:

• cei care au obținut calificativul „Insuficient” sau medii anuale sub 5 la mai mult de două discipline/module care se finalizează la sfârșitul anului școlar; prevederea se aplică și elevilor care nu au promovat examenele de corigență în sesiunea specială organizată conform regulamentului;

• elevii care au obținut la purtare calificativul anual „Insuficient” sau media anuală mai mică de 6;

• elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau la sesiunea specială ori care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care se află în situație de corigență;

• elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o disciplină sau un modul;

• elevii exmatriculați din învățământul postliceal, cu drept de reînscriere. În acest caz, în documentele școlare se va menționa: „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ sau în altă unitate de învățământ”.