Care este calendarul oficial pentru simulările examenelor naționale din 2026

Ministerul Educaţiei a anunțat miercuri, 11 februarie, că au fost publicate programele pentru simulările examenelor naţionale pe care le vor susţine elevii de clasa a VIII-a şi cei din anii terminali de liceu în anul școlar 2025-2026.

- Publicitate -

Simulările se vor desfășura astfel:

În perioada 16-18 martie 2026 – probele scrise pentru simularea Evaluării Naționale, clasa a VIII-a.-

În perioada 23-26 martie 2026 – probele scrise pentru simularea Bacalaureatului, clasa a XII-a.

Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2025-2026, sunt: limba şi literatura română; limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă; matematică.

- Publicitate -

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat, în anul şcolar 2025-2026, sunt: limba și literatura română; limba și literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale; matematică; istorie; fizică; chimie; biologie; informatică; geografie; logică, argumentare și comunicare; psihologie; economie; sociologie; filosofie.

Evaluarea Naţională 2026 se desfășoară în perioada 22-26 iunie, iar probele scrise ale examenului de Bacalaureat au loc în intervalul 29 iunie-3 iulie 2026.