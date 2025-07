Andra, fata din Șotrile, prima admisă la arma Aviație-piloți

Plecată la 15 ani de acasă, din comuna Șotrile, pentru a-și urma visul, în ciuda unor remarci de genul „o fată trebuie să își aleagă alt drum, nu să piloteze avioane”, Andra Gabriela Broșteanu, absolventă a Colegiului Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, a arătat încă o dată că nimic nu e imposibil dacă îți dorești cu adevărat. Și, mai ales, dacă muncești pentru asta. Andra poate spune azi cu mândrie: „Am reușit!” E prima admisă la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, din Brașov, arma Aviație – piloți.

Andra este exact genul acela de om care pare că nu cunoaște sensul cuvântului „limite” atunci când vine vorba despre visul său. De mică și-a dorit o carieră militară și tot de mică a vista că, într-o bună zi, va ajunge la manșa unui avion supersonic sau de transport armament, ori blindate”. Doar ea și acele trăiri unice, resimțite la mii de metri altitudine.

Absolventă a Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, Andra, fata modestă de la Șotrile, a luat bac-ul cu 9,80. A învățat în cei patru ani de liceu că reușita personală se bazează pe ceea ce își dorește ea, nu pe ce vor alții.

Disciplina, seriozitatea, munca și ambiția au făcut-o să nu plece nicio secundă urechea la „gura lumii”. „Au fost oameni care mi-au zis că m-am înhămat la ceva nebunesc: ce să caute o fată în Armată?! Asta e pentru băieți.

Apoi, pentru că am vrut să fiu admisă la Academia din Brașov, arma Aviație – piloți, m-au mai întrebat de ce nu mă îndrept spre o altă meserie. O fată trebuie să își aleagă alt drum, nu să piloteze avioane, așa îmi ziceau”, a mai mărturisit Andra.

Una dintre lecțiile prețioase învățate a fost să nu renunțe niciodată

Tânăra, azi în vârstă de 19 ani, și-a văzut de drumul său. A avut și are alături o familie frumoasă, care îi este sprijin în orice moment al vieții. Una dintre lecțiile prețioase pe care le-a învățat acolo, în liceul care a format-o, a fost să nu renunțe niciodată.

Zis și făcut. Azi, Andra este acolo unde visa să fie: prima pe o listă care, zilele trecute, anunța candidații admiși Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, din Brașov, arma Aviație – piloți.

„Am plâns de bucurie când m-am văzut acolo, prima. Am trăit cel mai frumos moment al vieții mele, fiindcă am purtat mereu cu mine voința și determinarea. De acum, viața mea va fi o frumoasă călătorie spre o destinație la care vrea să ajung cât mai bine pregătită”, a mărturisit tânăra din Șotrile.

10 la toate cele trei probe de examen

Pentru a ocupa unul dintre cele 35 de locuri la arma Aviați -piloți, Andra a „luptat” cu zeci de candidați din întreaga țară. A luat 10 la toate cele trei probe (matematică, informatică și fizică).

„A contat media de la examen, dar și cea de la bacalaureat și din clasele IX-XII. Cu 9,87 am fost prima admisă. Am muncit din greu, am învățat și nu am renunțat. Rezultatul acesta este dovada clară că visul meu nu a fost, nu este prea îndrăzneț. E real. Cerul mă așteaptă, iar eu sunt gata să-i răspund chemării. Visul a devenit realitate”, a mai mărturisit emoționată, dar și extrem de echilibrată și modestă, prahoveanca.

Andra și admirația ei pentru ploieșteanca Elena Barac Bulgaru, prima femeie din România, aflată la manșa unui elicopter

O tânără care nicio secundă nu uită să spună cât de mult a admirat-o pe ploieșteanca Elena Barac Bulgaru, omul care a sfidat, acum zeci de ani, regulile unei societăți atât de rigide și care a devenit prima femeie din România, aflată la manșa unui elicopter. Femeia „de fier”, care a fost idolul atâtor generații de tineri piloți. Omul cu sute de ore de zbor la manșa elicopterelor și avioanelor, sărituri cu parașuta și o muncă de ani de zile în aviația sanitară.