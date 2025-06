Program Erasmus+, săptămâna viitoare la UPG Ploiești

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (UPG Ploiești) organizează, în perioada 16-20 iunie 2025, cea de-a doua ediție a programului internațional de tip Blended Intensive Programme (BIP) – Erasmus+, desfășurat sub titlul „IMPROVE DIGITAL TRANSFORMATION: AI-BASED TRANSPARENCY IN THE NEW LEARNING SYSTEM”.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, prin Departamentul de Relații Internaționale, organizează în perioada 16-20 iunie 2025 cea de-a doua ediție a programului internațional de tip Blended Intensive Programme (BIP) – Erasmus+, desfășurat sub titlul „IMPROVE DIGITAL TRANSFORMATION: AI-BASED TRANSPARENCY IN THE NEW LEARNING SYSTEM”.

Programul este organizat în parteneriat cu „St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo (Bulgaria) și International Slavic University (Macedonia de Nord), reunind lectori din România, Bulgaria și Kazakhstan.

La această ediție participă 40 de studenți internaționali proveniți din Bulgaria, Kazakhstan, Vietnam, Macedonia de Nord și Republica Moldova.

Deschiderea oficială a programului va avea loc luni, 16 iunie 2025, ora 11:30, în sala AP9 a Universității Petrol-Gaze din Ploiești, în prezența cadrelor didactice, a invitaților internaționali și a studenților participanți.

Pe parcursul celor cinci zile, agenda va include sesiuni dedicate unor teme esențiale precum:

Transformarea digitală în educație și rolul AI în transparența noilor sisteme de învățare;

Gamificarea și gândirea creativă în instruirea studenților STEM;

Influența culturii digitale asupra comportamentelor de învățare ale tinerilor;

Inteligența artificială ca instrument educațional și provocările etice asociate;

Diversitate culturală prin prisma tehnologiei;

Impactul adicției de ecrane și al învățării online asupra sănătății mintale.

Evenimentul beneficiază de expertiza unor cadre universitare cu experiență internațională, printre care: Yanka Pavlova – „St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo (Bulgaria), Cristian Eparu, Sanda Florentina Mihalache și Emil Pricop – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești,(România), precum și o echipă dinamică de specialiști de la Atyrau University of Oil and Gas (Kazakhstan).

Programul își propune să consolideze cooperarea internațională în domeniul educației digitale, să promoveze schimbul de bune practici și să încurajeze adoptarea tehnologiilor emergente în procesul educational”, au transmis, printr-un comunicat, reprezentanții UPG Ploiești.