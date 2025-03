Eastern Foxes Ploiești, al treilea record mondial la robotică

Performanță de top al echipei de robotică Eastern Foxes din Ploiești. A obținut al treilea record mondial și s-a calificat la Campionatul Național.

Echipa de robotică Eastern Foxes a Colegiului Național ,,Ion Luca Caragiale” a demonstrat din nou excelență în tehnologie, obținând rezultate remarcabile la Regionala Sud a competiției FIRST Tech Challenge, sezonul Into The Deep.

Echipa a demonstrat încă o dată dedicarea pentru robotică, reușind să stabilească al treilea record mondial, obținând un impresionant scor de 420 de puncte alături de Quantum Robotics.

Cu patru meciuri în care au depășit scorul de 400 de puncte, Eastern Foxes se clasează pe locul 5 în etapa calificărilor.

Alături de echipa Broboți din Pitești, tinerii ploieșteni au ajuns până în finalele regionalei, obținând titlul de ,,Finalist Alliance Captain”. Performanțele echipei nu s-au oprit aici, deoarece au fost recompensați și cu premiul ,,Control Award I”, fiind recunoscuți pentru cea mai bună autonomie și programare a robotului din întreg concursul.

Echipa se califică mai departe în campionatul național din această lună, unde va lupta pentru șansa de a reprezenta România la nivel mondial în Houston, Texas.