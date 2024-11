Echipa C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești, medaliată cu aur în Indonezia, la ISIF 2024

Aur în Indonezia, la Concursul „International Science and Invention Fair 2024”, obținut și de echipa C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești, cu proiectul „IPv6 New Generation Calculator”. Performanța acestora se alătură celei înregistrate de colegii lor de la o altă unitate de învățământ de prestigiu, C.N. „Nichita Stănescu”. Din 24 de țări participante și 800 de echipe, tinerii prahoveni s-au întors acasă, la Ploiești, purtând la gât medaliile de aur care au încununat munca și dedicarea unor copii fascinați de tot ceea ce înseamnă domeniul IT.

- Publicitate -

Bianca Andreea Petroșanu, Ștefan Harapu, David Tănase, Octavian Stan și Mihnea Stamate sunt cei cinci tineri lemeviști care au făcut să se vorbească din nou la superlativ despre România.

Medalia de aur obținută de echipa de la CNMV se alătură celor șase obținute de elevii Colegiului Național „Nichita Stănescu” din Ploiești

Tinerii au fost susținuți pentru a ajunge la competiția din Bali, prin delegație oficială din partea Ambasadei României în Indonezia, de Asociația IYSA și Ambasada României. De asemenea, proiectul a fost cofinanțat de Consiliul Județean Prahova.

Întorși acasă de câteva zile, cei cinci componenți ai echipei C.N. „Mihai Viteazul” se află încă sub imperiul emoțiilor.

- Publicitate -

„Competiția din Indonezia a fost o experiență extraordinară, cu 25 de țări și 800 de echipe participante. Deși am avut încredere în proiectul nostru, câștigarea medaliei de Aur a fost o surpriză imensă și o mare onoare. Momentul în care s-a anunțat numele României a fost unul copleșitor, cu aplauze și un val de emoție. Am simțit bucurie, recunoștință și mândrie că am reprezentat cu succes țara noastră. La întoarcere, am fost primiți cu multă căldură de familie, prieteni, colegi și profesori, care ne-au făcut să ne simțim apreciați”, au transmis cei cinci lemeviști, care se gândesc deja foarte serios unde vor să studieze după terminarea liceului.

Unii vor să studieze în țară, alți aleg varianta străinătății

Ștefan Harapu, spre exemplu, elev acum în clasa a X-a, vrea să rămână în țară pentru a contribui la tot ceea ce înseamnă cercetare și inovare pe plan local, motiv pentru care are de ales între ASE și Politehnică. Asta în timp ce colegul său de echipă, David Tănase, elev tot în clasa a X-a, își dorește ca, după liceu, să meargă la facultate în Austria pentru a studia securitatea cibernetică. La fel și Bianca Petroșanu, elevă tot în clasa a X-a, pentru care varianta străinătății rămâne cea mai bună opțiune, adoelscenta visând să studieze matematica și informatica la o universitate din Olanda.

Mihnea Stamate, elev în clasa a X-a, își dorește să studieze Medicina în străinătate, iar cele de-al cincilea component al echipei „de aur”, Octavian Stan, vrea să rămână în România și să urmeze cursurile Universității Ploitehnice din București.

- Publicitate -

În toată această frumoasă aventură numită „International Science and Invention Fair 2024”, unul dintre mentorii care au ghidat pașii copiilor a fost Oana Farcaș, profesor de informatică la C.N. „Nichita Stănescu” din Ploiești.

Mesaj profesor mentor: „Sunteți o inspirație!”

„Pentru elevii mei extraordinari, mesajul meu este simplu: sunteți o inspirație! Continuați să visați, să munciți cu pasiune și să cuceriți lumea cu ideile voastre. Continuați să aveți încredere în voi și să cultivați acea curiozitate și pasiune de a explora, crea și inventa idei care pot transforma lumea într-un loc mai sigur și mai bun pentru noi toți. Sunt extrem de mândră să fac parte din această călătorie alături de voi”, le-a transmis Oana Farcaș tuturor medaliaților cu aur.