Profesorul Liviu Drăghici te invită să fii voluntar pentru educație financiară în rândul elevilor de liceu si studenților din Ploiești

S-a lansat proiectul ”INFOFIN.RO – Mai informat, mai câștigat” care își propune creșterea gradului de educație financiară, în rândul elevilor de liceu si studenților din Ploiești. Observatorul Prahovean este partener media al programului inițiat și coordonat de profesorul Liviu Drăghici.

Proiectul va fi implementat cu ajutorul elevilor și studenților voluntari și prin intermediul unei platforme de educație financiară.

În cadrul programului, aproximativ 2000 de elevi și studenți din Prahova vor participa la workshop-uri de educație financiară susținute de 30 de voluntari.

Cursanții vor avea acces la platforma de educație financiară și vor primi caiete de educație financiară.

Așadar, dacă ești licean sau student și locuiești sau înveți în Ploiești, te poți înscrie ca voluntar în proiect.

Pentru înscriere este suficient să trimiți un email la adresa contact@aicarte.orgîn care să ne spui de ce dorești să fii parte din proiect și să ne lași datele tale de contact (nume, prenume, număr de telefon, liceul și clasa sau facultatea și anul).

Avantajele proiectului:

• Vei fi capabil să susții prezentări de educație financiară datorită cursurilor de public speaking și educație financiară la care vei participa

• Vei ști cum să scrii articole din domeniul educației financiare și să iți promovezi rezultate ca urmare a cursurilor de scriere creativă și promovare online

• Vei înțelege cum funcționează Bursa de Valori București și Banca Națională a României în urma vizitei efectuate la cele două instituții

• Vei beneficia de adeverință de voluntar pentru dosarul personal și admiterea la facultate sau master

• Vei putea să activezi în domeniul copywriting-ului sau al blogging-ului ca urmare a cunoștințelor și abilităților dobândite

Calendarul proiectului:

•20-27 septembrie 2023 –înscrierea voluntarilor

•7-8 octombrie 2023 –cursuri de public speaking, scriere creativă, promovare online, educație financiară

•Octombrie –interviu cu specialiști din domeniul financiar

•30 octombrie 2023 –vizită la Banca Națională a României și Bursa de Valori București

•Noiembrie –prezentări în licee și școli generale

•25 noiembrie 2023 –Gala și festivitatea de închidere

Proiectul ”INFOFIN.RO –mai informat mai câștigat” este finanțat prin „BRAVoluntar” ediția 2023 – program dezvoltat de Fundația OMV Petrom și Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC) și implementat de Asociația Ai Carte împreună cu: AFI Ploiești, Crazy Bubble, Miltex Prahova, First Dent și First Dent Kids, My Pocket Planner și Anticaffe New Experience