Măsuri anti-violență în școli: detenție, exmatriculare, centre de reeducare, fără telefoane mobile

Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” a depus astăzi, la Comisia pentru învățământ din Camera Deputaților, mai multe proiecte privind violența în școli.

1. Instituirea prin LEGE a sancțiunilor aplicabile elevilor, inclusiv preavizul de exmatriculare și exmatricularea [limitată în timp (3-5 zile) sau definitivă], cu modificarea corespunzătoare a dispozițiilor privind obligativitatea învățământului.

+ Reglementarea, tot în lege, a altor măsuri/„sancțiuni”, similare celor din alte sisteme de învățământ: activitate în folosul unității de învățământ sau al comunității, „detenția școlară” (prin care se înțelege faptul că elevii stau într-o sală, după ore, sub supravegherea unui cadru didactic, folosind acest timp să reflecteze asupra faptelor comise etc.) etc.

+ Pentru abateri deosebit de grave – mutarea elevilor în centre de reeducare, ce se impun a fi reînființate

+ Valorizarea notei la purtare – în sensul de a fi luată în calcul, în mod obligatoriu, la admiterea la liceu + la media de bacalaureat

2. Normarea în fiecare unitate de învățământ a cel puțin unui post de consilier școlar, fără obligație de catedră, doar cu atribuții și competențe clare în privința elevilor care trec prin dificultăți în familie, crize de identitate sau de adaptare la mediul școlar, care să poată discuta cu elevii indiferent că părinții/reprezentanții legali sunt sau nu de acord, la solicitarea învățătorului/dirigintelui.

3. Instituirea, prin lege, a amenzilor plătibile de către părinți/reprezentanți legali pentru faptele copiilor (indiferent că acestea constau în deteriorări/distrugeri ale bunurilor unității sau în jignirea/lovirea/etc. salariaților acesteia) + cuantumuri amenzi, diferențiate, în raport de gravitatea faptei.

4. Normarea de posturi de paznici ai unităților de învățământ (deci nu angajați ai firmelor de pază cu care unitățile administrativ-teritoriale au contract), care să îi poată controla pe elevi în ghiozdane / rucsacuri / genți, prin sondaj sau în caz de suspiciune privind deținerea de arme albe, petarde sau substanțe periculoase/psihotrope.

5. Obligativitatea de a instala camere video în toate sălile de clasă, holuri și curtea școlii, care să poată funcționa independent de existența sau nu a acordului părinților/reprezentanților legali, cu acceptul cadrelor didactice. Filmările să poată fi utilizate atât ca probe în cadrul cercetării disciplinare, cât și de către organele abilitate ale statului.

6. Interdicția utilizării telefoanelor mobile în spațiul școlar, atât în timpul orarului normal, cât și în pauze sau în cadrul activităților extrașcolare. Telefoanele se închid la intrarea în unitate și se redeschid la părăsirea acesteia. Telefoanele găsite funcționând asupra elevilor se confiscă și se predau doar părinților/reprezentanților legali.