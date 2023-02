Școala din Tinosu are un super-laborator de științe. Încă un proiect de succes al Fundației Comunitare Prahova

Ȋn perioada 09 mai – 31 decembrie 2022, Fundația Comunitară Prahova, cu sprijinul Fundaţiei Orange, a derulat Proiectul “Orange VIRTUAL 3D SCIENCE LAB”, pentru profesorii și elevii școlii din mediu rural, jud. Prahova: Şcoala Gimnazială comuna Tinosu. 3 de cadre didactice și 65 de elevi, dintre care 4 copii cu cerinţe educaţionale speciale și un elev cu dizabilităţi locomotorii, au beneficiat de cursurile şi activităţile desfășurate în cadrul proiectului.

Comunicatul fundației:

Rezultatele au fost uimitoare! Copiii au fost extrem de receptivi, iar acum îşi pot desfăşura orele de biologie, chimie, fizică, într-un laborator nou, dotat cu materiale performante.

Utilizarea lucrului în echipă, atât la nivelul elevilor, cât şi al cadrelor didactice: elevul va fi partener în construirea echilibrului eficient în cadrul triadei predare-învăţare-evaluare. Se va elimina din practica didactică tipul de profesor magistral, adoptându-se tipul colocvial, orele de curs având ca prioritate satisfacerea spiritului interogativ al elevului şi stimularea acestuia pentru a participa la propria formare.

Acesta este un prim pas de care întreaga comunitate va beneficia, căci pe lângă cei 65 de elevi incluşi în proiect, vor beneficia de cunostinţele dobândite de profesori şi seriile viitoare de elevi care vor urma cursurile după anul şcolar 2022/2023.

Activitățile au fost finanțate de Fundaţia Orange cu 35.000 lei și găzduite de Fundația Comunitară Prahova, prin intermediul „Susţine un ONG!” – program desfășurat de Fundaţia Orange care încurajează participarea activă a angajaţilor companiei în inițiative sociale.

Isabela Alexe, director executiv Fundația Comunitară Prahova: „De 10 ani suntem martori implicați ai dezvoltării comunitare, am văzut schimbări concrete atunci când oamenii cu inițiativă pun împreună idei și fapte. Susținerea educației este una dintre direcțiile principale de activitate ale Fundației Comunitare Prahova. Pentru a ne atinge obiectivele ambițioase este nevoie de mulți ani de lucru și colaborare între principalii actori locali: companii puternice, autorități locale implicate și societatea civilă.”

Monica Lia, Data & AI Business Solutions Analyst @Orange Services: „Nădăjduiesc ca laboratorul acesta să facă din învățat o bucurie continuă copiilor din școala satului. Să se simtă iubiți și să devină adulți împliniți și folositori comunității din care provin. Să ne simtă și pe noi, familia celor de la Orange, ca unii dintre părinții lor în devenirea a ceea ce vor fi. Și să își amintească cu drag de noi.”

Despre Fundația Comunitară Prahova (FCPH)

Niciunul dintre noi nu poate construi această comunitate singur, însă împreună putem face schimbarea de care este nevoie chiar la noi acasă. Noi, echipa Fundației comunitare Prahova, lucrăm zi de zi la firul ierbii, alături de oamenii cu inițiativă pentru a transforma ideile bune în soluții concrete. Identificăm cele mai importante probleme din comunitate, căutăm oamenii pasionați de munca lor, îi susținem financiar și cu expertiză pentru a duce la îndeplinire soluțiile propuse pentru nevoile comunității.

În cei 10 ani de activitate am susținut 200 de proiecte județene și 53 burse, am implementat 22 de proiecte comunitare și am ajutat 16 cazuri medicale cu suma totală de 3.751.650 lei, împreună cu peste 130 de companii și fundații naționale și 1100 de donatori individuali.

Fundaţia Comunitară Prahova este o organizaţie judeţeană autonomă, apolitică, non-profit, non-guvernamentală și nu se află sub influenţa niciunei companii sau persoane. Facem parte din Federaţia Fundaţiile Comunitare din România (http://ffcr.ro/), alături de alte 17 Fundaţii Comunitare, cu care colaborăm pentru a aduce în judeţul nostru cele mai bune programe pentru dezvoltarea comunităţii.